G7-Treffen: USA sind isoliert

Wien. Steven Mnuchin ließ sich nach außen hin nicht anmerken, dass die Stunden im kanadischen Whistler äußerst unangenehm für ihn waren. Beim Treffen der G7-Finanzminister konnte der Amerikaner am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn alle gegen einen sind. Seine Kollegen aus Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland ließen ihn wissen, was sie von der jüngsten Entscheidung des US-Präsidenten Donald Trump halten: nichts. Dieser hatte kurz vor dem Treffen seine Entscheidung bekannt gegeben, Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte zu verhängen.

Bei den folgenden Beratungen der sieben Finanzminister in der kanadischen Bergwelt kam es auch nach vielen Stunden zu keinerlei Annäherung oder zum Austausch freundlicher Worte. Nicht einmal auf eine gemeinsame Abschlusserklärung konnten sie sich verständigen, was nach den bisherigen G7-Treffen immer der Fall war.

„Strafzölle sind rechtswidrig“

Kanadas Finanzminister Bill Morneau sagte, man habe gegenüber dem Amtskollegen Steven Mnuchin „einhellige Sorge und Enttäuschung“ zum Ausdruck gebracht. Bundesfinanzminister Olaf Scholz warf den USA einen Verstoß gegen gültige Vereinbarungen vor. Die Strafzölle seien „unverändert nach Sicht aller Beteiligten mit der Regulierung, mit den Regeln, die wir weltweit gefunden haben, nicht vereinbar und rechtswidrig“. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sprach gar von einer „G6-Gruppe, die dem siebten Land – den USA – eine gemeinsame Botschaft zu den Strafzöllen mitgegeben habe: „Wir sind bereit zu reagieren, aber wir bevorzugen einen anderen Weg.“ Am gelassensten gab sich Großbritanniens Vertreter Philip Hammond. Trump habe nun mal einen sehr speziellen Stil, sagte er, er möge es persönlich zu dealen.



Und wie reagierte Mnuchin auf die geballte Kritik seiner Kollegen? In der Sache kam er ihnen keinen Millimeter entgegen, gab aber zu verstehen, dass er die USA nicht als Außenseiter betrachte: „Das waren hier nicht G6 plus eins, sondern G7. Das sind unsere wichtigsten Verbündeten oder einige unserer wichtigsten Verbündeten“, sagte er. Nichtsdestoweniger halte sein Land aber am Ziel eines „fairen und ausgeglichenen Handels“ fest.“

Verstimmung auch mit China

Nicht nur in Whistler ist man über Trumps Politik verärgert. Auch China droht im Fall von US-Zöllen mit dem Platzen des Handelsabkommens. Ein etwaiges Handelsabkommen, über das die beiden Regierungen derzeit verhandeln, werde „nicht in Kraft treten“, wenn Washington angedrohte Zölle auf chinesische Importe erlasse, hieß es in einer Mitteilung der chinesischen Regierung, nach einem Treffen des US-Handelsministers Wilbur Ross und Vize-Premierminister Liu He in Peking. Am Dienstag hatte die US-Regierung überraschend angekündigt, Zölle auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar einheben zu wollen. Zuvor hatte sie erklärt, genau das nicht tun zu wollen. (hec)