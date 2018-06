Türkei: Zinserhöhung steht im Raum

Wien. Der Verfall der Landeswährung Lira hat die Inflation in der Türkei angeschoben: Die Teuerung erreichte im Mai einen Wert von 12,15 Prozent, auch weil importierte Waren spürbar mehr kosteten. Angaben des nationalen Statistikbüros zufolge ist die Inflationsrate damit so hoch wie seit November nicht mehr.

Der Anstieg im Mai war von Analysten jedoch erwartet worden. Diese gehen nun aber auch davon aus, dass die türkische Zentralbank bereits diesen Donnerstag ihren Leitzins erneut anheben könnte. Ende Mai hatte sie den Satz nach einer Krisensitzung um drei Prozentpunkte auf 16,5 Prozent erhöht, um die Währung zu stützen. Doch das half nur kurz. Allein in diesem Jahr hat die Lira zum Dollar und zum Euro bereits mehr als 20 Prozent an Wert verloren.

Zuletzt hatte die türkische Notenbank ihre bisher sehr unübersichtliche Geldpolitik aus einer Vielzahl von Zinssätzen vereinfacht, indem sie den zentralen Leitzins wechselte. Konkret wird seit 1. Juni der Einwochenzins als Schlüsselzinssatz verwendet, statt wie bisher der sogenannte Spätausleihungssatz.

Erdoğan will Zinssenkung

Zuvor hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan den Kurs der Lira stark belastet, als er in einem Fernsehinterview eine stärkere Kontrolle der Notenbank im Falle seines Wahlsieges in Aussicht gestellt hatte. Wenn die Bevölkerung wegen der Politik der Zentralbank Probleme habe, mache sie den Präsidenten dafür verantwortlich, sagte Erdoğan zu Bloomberg TV. Daher müsse er eingreifen. Er gehe davon aus, dass die Notenbank dann seiner vielfach geäußerten Forderung niedrigerer Zinsen folgen werden.

Die Unabhängigkeit der Institution ist damit zweifelsohne in Gefahr. Außerdem vertrat Erdoğan wiederholt die Ansicht, dass man die Inflation mit niedrigen Zinsen bekämpfen könne, die meisten Ökonomen sind allerdings vom Gegenteil überzeugt.

Dem Präsidenten sind Zinserhöhungen jedoch schon länger ein Dorn im Auge, weil sie die Wirtschaft einbremsen könnten. Sollte Erdoğan künftig tatsächlich Zinssenkungen erzwingen, könnte das der Lira weiter zusetzen.

In der Türkei werden am 24. Juni erstmals gleichzeitig das Parlament und der Präsident gewählt. Umfragen zufolge ist die Lage der Wirtschaft das Thema, das die Wähler am meisten umtreibt. Erdoğan sieht hinter den Verlusten der Lira und der Inflation eine westliche Verschwörung. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 05.06.2018)