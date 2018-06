Investitionsboom ohne Österreich

Wien. Die gute Wirtschaftsentwicklung in Europa lockt zunehmend Investoren auf den Kontinent. Im vergangenen Jahr setzten ausländische Unternehmen die Rekordmarke von 6653 Investitionsprojekten in europäischen Ländern um und schufen dabei 353.469 zusätzliche Arbeitsplätze. Aber nicht alle Staaten profitierten vom globalen Kaufrausch. Just an Österreich geht der historische Investitionsboom vorbei, so das Ergebnis der „EY Attractiveness Survey“, die der „Presse“ exklusiv vorliegt.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.06.2018)