Linzer Webhoster World4You nach Deutschland verkauft

Die Linzer World4You, heimischer Marktführer im Webhosting, ist nun in deutscher Hand: Der Internet-und Mobilfunkriese United Internet hat den Betreiber von Internet-Auftritten um einen hohen zweistelligen Millionenbetrag gekauft. Das bestätigte der Unternehmensgründer Johannes Kührer auf Anfrage der APA. Er selbst bleibt demnach auch Geschäftsführer der Firma, die er vor 20 Jahren startete.

World4You verwaltet für 100.000 Kunden mehr als 250.000 Internet-Auftritte und soll weiterhin eigenständig geführt werden. Das Unternehmen hat 35 Mitarbeiter sagte Kührer. "Die Firma wird weiterhin eigenständig geführt. Wir werden mit United Internet den Hosting Markt in Österreich breiter aufstellen und ausbauen", so der Unternehmer. Der Verkauf habe "rein private Gründe. Gespräche gab es seit einigen Monaten".

Die United-Internet-Tochter 1&1 Internet SE übernimmt die Linzer, teilte das deutsche Unternehmen am Montagnachmittag mit. "Die Produktpalette von World4You (www.world4you.com) umfasst Domains, E-Mail-Lösungen, Homepages, Webhosting und Server sowie Sicherheitslösungen", heißt es in der Aussendung.

Die Deutschen haben ihren bisher prozentual einstelligen Marktanteil im Geschäft mit Domains, E-Mail- und Homepage-Diensten in Österreich mit dem Zukauf mehr als verdoppelt. "Mit der Übernahme von World4You können wir unsere führende Marktposition im europäischen Hosting- und Cloud-Applications-Business weiter ausbauen und unsere Marktposition in Österreich deutlich stärken", so Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender von United Internet.

(APA)