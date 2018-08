Kfz-Steuer könnte ab 2020 steigen

Wien. Von einem Schnäppchen zu sprechen, wäre bei solchen Preisen wohl verwegen. Trotzdem: Wer noch vor dem 1. September ein neues Auto kauft, kann in vielen Fällen Geld sparen – teilweise ein paar tausend Euro. Denn die Umstellung des Abgasmessverfahrens an diesem Tag vom alten NEFZ- auf den neuen WLTP-Zyklus führt zu realistischeren Verbrauchswerten und damit einem höheren gemessenen CO 2 -Ausstoß. Das bedeutet, wie mehrfach berichtet, auch eine höhere Normverbrauchsabgabe (Nova), die sich nach dem CO 2 -Ausstoß berechnet.

