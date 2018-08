Frankreichs Regierung setzt sozialen Sparstift an

Wien/Paris. Das war kein guter Wochenstart für Frankreichs Regierung. Am Sonntag musste sie ihre Wachstumsprognose fürs kommende Jahr nach unten korrigieren, von 1,9 auf 1,7 Prozent. Weil es schon jetzt wirtschaftlich nicht so rund läuft wie erhofft, ist auch das Defizitziel für dieses Jahr nicht mehr zu halten: Statt 2,3 Prozent, wie man Brüssel versprochen hatte, werde das Minus 2,6 Prozent betragen, gestand Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Montag.

Immerhin bleibt der Staat weiter unter der Maastricht-Grenze von drei Prozent, die er im Vorjahr erstmals seit einem Jahrzehnt unterschritten hatte (ebenfalls mit 2,6 Prozent). In Europa würdigte man das als Signal, dass es Präsident Emmanuel Macron, anders als seine Vorgänger, mit der Haushaltsdisziplin tatsächlich ernst meint. Aber im kommenden Jahr wird es schon wieder ziemlich knapp. Zumal Le Maire bekräftigte, dass bis zum Ende der fünfjährigen Amtszeit Macrons die Steuern nicht erhöht, sondern gesenkt werden. Auch an den zusätzlichen Investitionen im Bildungsbereich will man nicht rütteln. Die geplanten Reformen im Pensionssystem und bei den Spitälern kommen, sind aber noch nicht ausgearbeitet. Also bleiben vorerst nur Einschnitte bei den Sozialausgaben – und die fallen ziemlich kräftig aus.

Die Pensionisten müssen einen deutlichen Reallohnverlust hinnehmen: Obwohl die Inflation für 2019 auf 1,5 Prozent geschätzt wird, erhalten sie nur eine minimale Erhöhung von 0,3 Prozent. Eine ähnliche Maßnahme in Spanien hat im Frühling zu wochenlangen Massenprotesten geführt. De facto eingefroren werden auch Sozialleistungen für Familien. Allein den Ärmsten (Beziehern von Mindestsicherung und -pension) wird die Teuerung abgegolten.

Macrons Popularität sinkt

Nur langsam geht Macrons Truppe ihr Ziel an, Frankreichs üppigen Verwaltungsapparat zu verschlanken und über die fünf Jahre 50.000 Staatsbedienstete abzubauen: Heuer sind es nur 1600, im kommenden Jahr immerhin 4500.

Etwas kosten lässt sich die Regierung eine Belebung des Arbeitsmarktes. Zu diesem Zweck befreit sie die Überstundenentgelte von den Sozialversicherungsabgaben. Eine ähnliche Idee hatte schon Präsident Sarkozy 2007: Er stellte die Mehrarbeit steuerfrei, was sein Nachfolger Hollande wieder abschaffte (in Österreich sind Überstunden zum Teil steuerbefreit, die Sozialversicherung fällt voll an).

Insgesamt gilt also: Macron hält sein Reformtempo aufrecht, auch ohne Rückenwind von Konjunktur und sprudelnden Einnahmen. Seine Popularität bröckelt aber deutlich: Knapp nach seiner Wahl im Mai 2017 hatten 53 Prozent der Franzosen eine gute Meinung von ihrem Präsidenten, aktuell sind es nur mehr 36 Prozent. Aus heutiger Sicht gilt: Nur wenn seine Reformen rechtzeitig ausreichend Früchte tragen, kann er auf eine Wiederwahl hoffen. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.08.2018)