Anleger meiden Autoaktien

Berlin/Frankfurt. In Sachen Handelskrieg hatte es vorübergehend nach Entspannung ausgesehen. Diese machte US-Präsident Donald Trump am Wochenende wieder zunichte, indem er via Twitter drohte, das Handelsabkommen mit Kanada platzen zu lassen. Zudem will er noch diese Woche zusätzliche Strafzölle auf chinesische Importe im Volumen von 200 Mrd. Dollar verhängen.

Strafzölle wären teuer

Auch Strafzölle auf europäische Autos seien trotz des Deals zwischen Trump und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker noch immer möglich, warnte Marktanalyst Milan Cutkovic vom Brokerhaus AxiTrader. Der europäische Branchenindex für Fahrzeug-Hersteller und Zulieferer startete mit einem Minus in die neue Woche. Im DAX war Volkswagen das Schlusslicht. Die Papiere litten Börsianern zufolge zusätzlich unter einem Bericht der „Bild am Sonntag“, demzufolge der Wolfsburger Konzern auch bei einigen Modellen mit Benzinmotor die Abgastests manipuliert hat. „Das ist nicht neu, aber wo Rauch ist, ist auch Feuer“, sagte ein Aktienhändler.

Eine drastische Erhöhung der US-Zölle auf Autos könnte die deutsche Automobilwirtschaft nach Einschätzung der Berliner Regierung jährlich bis zu sieben Milliarden Euro kosten. Wie das „Handelsblatt“ am Montag unter Berufung auf eine Antwort der Regierung auf eine FDP-Anfrage berichtete, ergaben unterschiedliche Berechnungen, „dass der negative Effekt in Deutschland bei einer Größenordnung von fünf bis sieben Mrd. Euro, also etwa 0,2 Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP), liegen könnte“.

Ausgegangen wurde dabei von einer Anhebung der Zölle von derzeit 2,5 Prozent auf 25 Prozent. Deutschland dürfte dabei unter den vier abgefragten Ländern – Kanada, Japan, Mexiko – in absoluten Zahlen „am stärksten betroffen sein“, heißt es in der Antwort des deutschen Wirtschaftsministeriums auf eine Anfrage von FDP-Fraktionsvize Michael Theurer.

Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit befürchtet die deutsche Regierung jedoch nicht, wie aus der Antwort weiter hervorgeht. In Deutschland dürften mögliche Auswirkungen „angesichts der geringen gesamtwirtschaftlichen Effekte und der anhaltend hohen Arbeitskräftenachfrage kaum ins Gewicht fallen“, heißt es.

Indes soll der deutsche Autobauer BMW nach Informationen der Süddeutschen Zeitung(SZ) zehn Mio. Euro Strafe wegen unzulässiger Abschalteinrichtungen zahlen. Wie die Zeitung am Montag unter Berufung auf Angaben der Münchner Staatsanwaltschaft berichtete, geht es um 7600 Dieselmodelle, bei denen eine Abschalteinrichtung eingebaut wurde.

BMW: „Versehen“

Das sei nach bisherigen Erkenntnissen „ein Versehen und keine Absicht“ gewesen. BMW habe damit aber intern Aufsichtspflichten verletzt, was geahndet werden solle. Die Staatsanwaltschaft in München ermittelt seit gut einem halben Jahr gegen BMW. Der Autobauer hatte dem Kraftfahrt-Bundesamt Ende Februar selbst mitgeteilt, dass der Konzern unzulässige Abschalteinrichtungen der Abgasreinigungsanlage verbaut habe. Betroffen sind demnach Modelle der Typen 750xd und M550xd. Schon damals sprach BMW von einem Versehen. Es gab eine weltweite Rückrufaktion.

Laut SZ nannte die Staatsanwaltschaft Anfang August die Summe von zehn Mio. Euro. Es sei vorstellbar, das Verfahren mit einem Bußgeld im „unteren beziehungsweise untersten zweistelligen Millionenbereich“ auf Basis des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten abzuschließen. (ag/b.l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 04.09.2018)