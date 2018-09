Airbnb-Rivale Wimdu wirft das Handtuch

Der Ferienwohnungsvermittler Wimdu, Konkurrent von Airbnb aus den USA, gibt auf. Die 2011 gegründete Firma teilte am Donnerstag mit, sie beende ihre Geschäfte. Betroffen seien hundert Mitarbeiter im Büro in Berlin und beim Kundendienst in Lissabon.

Kunden könnten sich darauf verlassen, dass ihre Buchungen bis zum 31. Dezember 2018 "professionell und zuverlässig" ausgeführt würden. Gastgeber und Gäste mit Buchungen im kommenden Jahr würden "einzeln kontaktiert".

Wimdu bot nach eigenen Angaben 350.000 Ferienwohnungen und Ferienhäuser weltweit an. Auf der Seite heißt es, das Unternehmen sei Europas größtes Portal für Ferienapartments. Airbnb hat nach eigenen Angaben mehr als fünf Millionen Wohnungen und Häuser im Angebot.

Wimdu war 2011 von der Berliner Internetschmiede Rocket Internet gegründet worden. 2016 kaufte der dänische Ferienhausvermittler Novasol Wimdu. Novasol ist Teil von Wyndham Vacation Rentals, ebenfalls Vermittler für Ferienimmobilien.

(APA)