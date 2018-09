21 Medaillen für Österreich bei Berufs-EM

Wien. Österreichs Fachkräfte haben bei der Berufseuropameisterschaft EuroSkills in Budapest 21 Medaillen geholt und damit den Vizeeuropameistertitel hinter Russland errungen, teilt die Wirtschaftskammer Österreich mit. Bei dieser EM müssen berufsspezifische Aufgaben gelöst werden.

Unter den Medaillen sind vier Gold-, 14 Silber- und drei Bronzemedaillen. Österreich war das beste EU-Land. Nun startet die Vorbereitung auf die Heimeuropameisterschaften in zwei Jahren in Graz und damit zum ersten Mal in Österreich. Heute, Montag, wird das gesamte Team in der Wirtschaftskammer empfangen. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 01.10.2018)