Italiens Regierung will mehr ausgeben und Brüssel trotzen

Rom/Brüssel. Der italienische Vizepremier und Chef der regierenden Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, schließt einen Austritt seines Landes aus der EU und der Eurozone aus. „Unsere Beteiligung an der EU und am Euroraum steht nicht infrage“, bekräftigte Di Maio in einem Interview mit der Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“. Di Maio rechnet damit, dass die EU-Kommission den von seiner Regierung ausgearbeiteten Budgetentwurf ablehnen wird, der 32-Jährige zeigte sich jedoch unbesorgt. „Diese EU-Kommission hat sechs Monate Lebenszeit bis zu den EU-Parlamentswahlen. Danach wird keine dieser Personen mehr EU-Kommissar sein“, sagte Di Maio in Anspielung auf den französischen EU-Wirtschaftskommissar, Pierre Moscovici, und Vizekommissionspräsident Valdis Dombrovskis, die die Regierung in Rom wegen ihrer Defizitziele kritisiert hatten. „Wir wollen Brüssel unsere Budgetpläne erklären, die im Interesse des Volkes entworfen wurden. Wir sind eine Regierung, die ihre Versprechen hält“, so Di Maio.

EU-Kommission will Änderungen

Zuvor hat sich die EU-Kommission besorgt über die Defizitpläne der populistischen Regierung in Rom gezeigt. Sie behält sich Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zufolge vor, Änderungen bei den Haushaltsplänen zu fordern.

Die italienische Regierung aus populistischer Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega ist auf Konfrontationskurs mit der EU gegangen, weil sie für 2019 mit 2,4 Prozent der Wirtschaftsleistung eine dreimal so hohe Neuverschuldung einplant wie die vorherige Mitte-links-Regierung. Die Regierung will mit dem Geld kostspielige Wahlversprechen umsetzen wie etwa ein Grundeinkommen und stärkere Investitionen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 08.10.2018)