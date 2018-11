Die Welt im Bus erobern

Flixbus überrollte Europas Fernbusmarkt – ohne einen einzigen Bus. Jetzt soll der Trick auch mit Zügen und in den USA gelingen. Ein Besuch bei Gründer André Schwämmlein.

Vom Fenster der Münchner Flixbus-Zentrale können die Mitarbeiter beobachten, wie einige hundert Meter weiter ihr neuer Arbeitsplatz in die Höhe wächst. Er wird noch ein paar Stockwerke höher als das aktuelle Quartier. Die Rutsche vom fünften in den vierten Stock können sie aus Statikgründen leider nicht übersiedeln. Aber der Wuzzler, die Bussessel und der Rest der grasgrünen Einrichtung, die zu einem zünftigen bayrischen Start-up gehören, kommen mit.

Start-up. Als solches bezeichnet sich der Fernbusriese nach wie vor. Dagegen spricht zwar, dass er auf mehr als eine Milliarde Euro Firmenwert geschätzt wird, täglich 350.000 Verbindungen zwischen 2000 europäischen und amerikanischen Städten fährt und die allermeisten Konkurrenten in einem harten Preiskampf seit 2013 vom Markt gefegt hat. Aber zumindest die Atmosphäre hier im Südwesten Münchens ist Start-up-tauglich. Junge Menschen sitzen in hellen Glaskästen, plaudern, tippen auf ihren Laptops. Selbst der Wuzzler ist in Verwendung. 15 Flaggen hängen vor 15 Besprechungsräumen. Die 14 Länder, die später erobert wurden, gehen leer aus. Flixbus wächst schnell.

Im Besprechungsraum Belgien sitzt André Schwämmlein. 37 Jahre alt, rotbraunes Haar, blauer Pulli zu herbstroter Hose. Wieso die Farbvielfalt in den Busbahnhöfen und auf den Autobahnen Europas seiner grasgrünen Flotte weichen musste? „Wir sind nie ein Verkehrsunternehmen gewesen, das war unser Vorteil“, sagt er. „Wir haben überlegt: Was wollen die Kunden haben? Und wir haben mit der Zeit mithilfe von Daten und unseren Technologien sehr viel mehr vom Markt verstanden als die anderen.“

Die Rechnung, auf die er und seine Mitgründer und Jugendfreunde Jochen Engert und Daniel Krauss bauten, ist einfach: Je intelligenter ihr Algorithmus im Hintergrund arbeitet – je konkreter er Staus, Wetter und Fahrgastaufkommen an die Tagespreise anpasst –, desto mehr verdienen alle Beteiligten. Das sind neben Flixbus 300 Buspartner mit 7000 Fahrern. Denn die Münchner haben trotz ihres Namens selbst nur einen einzigen Bus – aus rechtlichen Gründen. Und der steht ungenützt in der Garage. Dafür haben sie ein hochleistungsfähiges IT-System.



Charmeoffensive. Das Geschäft funktioniert wie beim Taxivermittler Uber: Flixbus lässt andere fahren und unterstützt sie mit Vertrieb, Marketing und Technologie. Brave, mittelständische Busfirmen wie Blaguss oder Dr. Richard bekamen außen grüne Folie, innen Steckdosen und Internet und vor allem ein junges, cooles Auftreten verpasst. Flixbus geht so weit zu sagen, dass es das Busfahren in Europa „demokratisiert“ und eine attraktive, kostengünstige Alternative zu Bahn und Flugzeug gibt. „Du hättest vor sechs Jahren in Wien und München nicht den Fernbus genommen. Da hast du an Gastarbeiter und schlechte Qualität gedacht, und dass im Bus geraucht wird“, sagt Schwämmlein.

2013 änderte alles. In diesem Jahr wurde der deutsche Busmarkt liberalisiert, auch in anderen europäischen Ländern wurde die Regulatorik gelockert, viele witterten eine Goldgrube. Die war es am Ende nur für sehr wenige. Deutsche-Bahn-Chef Rüdiger Grube verkündete 2016, den verlustreichen „Blödsinn“ nicht mehr mitmachen zu wollen. Nicht gar so heftig kommentierten die ÖBB 2017 den Rückzug ihrer Hellö-Flotte nach nur einem Jahr: Der Preiskampf sei entgegen der Erwartung stärker statt schwächer geworden. „Wir glauben nun, dass es auch à la longue nicht positiv werden kann.“ Auch Größen wie Megabus und Meinfernbus warfen das Handtuch und wurden geschluckt.



Wo ist hier ein Monopol? Für Flixbus gab es als Überlebender dieses Kampfs erstmals 2017 Gewinn. Mit 40 Millionen Passagieren und Marktanteilen von bis zu 94 Prozent (am deutschen Heimmarkt) bezeichnen Schwämmlein viele als Monopolisten. Die Bezeichnung mag er gar nicht. Sie stimme nicht. Sein Standardargument: „Wenn der Kunde unzufrieden ist – der Preis zu hoch, der Fahrer unfreundlich –, muss er nie wieder mit uns fahren.“ Niemand sei ihren grünen Bussen ausgeliefert. Dafür sorge der beinharte Mitbewerb aus Bahn, Auto und Flugzeug. Vor allem seit die aufgeschreckte Konkurrenz mehr Spartickets auflegt.

„Es wird keine Preissprünge nach oben geben, das ist in dem Markt überhaupt nicht möglich.“ Man sei sogar eine Spur günstiger als vergangenes Jahr. Das mag beim Einstiegspreis stimmen. Flixbus hat sich von den Fluglinien aber etwas abgeschaut und lässt für Extras wie Reservierungen, Sondergepäck oder Fahrräder aufzahlen. Wenn dann noch der Bus zu 60 Prozent voll ist, rechnet sich die Fahrt.

Aber ist der Bus voll, wenn man Ortschaften wie Krumpendorf am Wörthersee oder Flachau ansteuert? Auch sie bekamen jüngst ihre eigenen Flixbus-Haltestellen. Der Boom mit 20, 30 Prozent Wachstum pro Jahr sei im deutschsprachigen Kernland vorbei, sagt Schwämmlein. Dort heißt es, das Netz auch am Land enger zu knüpfen.

Anderswo in Europa gebe es aber noch genug Raum für seine grünen Busse. Hat er Angst, dass auch dort eines Tages die gläserne Decke erreicht ist, weil Geschäftsreisende oder Familien immer die Bahn, das Flugzeug oder das Auto bevorzugen? Busfahren kostet schließlich vor allem Zeit. Und an den schönsten Orten steigt man auch nicht ein und aus. Erdberg kann schwer mit dem Wiener Hauptbahnhof mithalten.

Bevor die gläserne Decke zu nah kommt, hat Flixbus sein Geschäftsmodell erweitert. Seit Frühling ist man auf der Schiene unterwegs. Der neue Name drückt das neue Selbstbild als großer Mobilitätsanbieter aus: FlixMobility. Das Konzept ist gleich: Innen Steckdosen, außen am Zug grüne Folie. Die Buchungen übernimmt der Algorithmus, das Marketing das geschulte Team. Die Münchner sind erst auf zwei Strecken in Deutschland unterwegs, aber mit ihren günstigen Tickets deutlich erfolgreicher als die ebenfalls privaten Vorgänger. Die staatliche Bahn ist nervös. Bei der Vergabe neuer Trassen für 2019 teilte sie ihnen eine zwischen München und Berlin zu, die eigentlich eine Goldgrube wäre, aber bei aktueller Gesetzeslage von Flixbus gar nicht befahren werden kann.

„Aus meiner Sicht gibt es keinen Kampf Bus gegen Bahn“, gibt sich Schwämmlein versöhnlich. „Der große Gegner ist eigentlich das Auto. Wir müssen im öffentlichen Angebot so stark sein, dass du nicht Auto fahren musst.“ Schwämmlein positioniert seine Firma gerne als Musterschüler an der CO 2 -Front. Der eigene Abdruck sei „fairerweise“ sogar niedriger als der der Bahn. „Ihr Strom kommt ja auch aus dem Braunkohlekraftwerk und fällt nicht vom Himmel.“ Dabei beruft er sich auf eine Studie des Heidelberger Instituts für Energie- und Umweltforschung. Moderne Busse und hohe Auslastungen vorausgesetzt, belegt der Bus darin den ersten Platz.

Sein grünes Image pflegt Flixbus auch mit einer neuen kleinen E-Flotte. Die Busse sind zurzeit mit 200 Kilometer Reichweite nur punktuell einsetzbar. Aber es geht auch um die Symbolik – vor allem in Richtung der Parteien, die lieber die Bahn unterstützen. „Wir wollen den Politikern zeigen, dass etwas möglich ist und ein klares Zeichen für die Mobilitätswende setzen.“

Finanziell möglich ist das dank großer Investmentfonds, die den kostspieligen Überlebenskampf in Europa mit kolportierten dreistelligen Millionenbeträgen finanzierten. Und dasselbe jetzt in den USA tun dürfen. Dort stieg Flixbus im Mai als hipper, nachhaltiger Konkurrent zu Greyhound ein. Die ikonische Fernbuslinie hält 40 Prozent des Markts. Schwämmlein ist sich seiner Sache aber ziemlich sicher. „Wir kriegen dort Leute in den Bus, die davor nie Bus gefahren sind.“ Denn auch in den USA ist das Image des Verkehrsmittels bisher eher schlecht. Neuer Kontinent, altes Spiel: Die Münchner drücken den Amerikanern eine coole App in die Hand und positionieren sich als junges IT-Start-up. Der Bus, der von A nach B fährt, ist das Beiwerk. Gerade hat die Firma verkündet, von der West- an die Ostküste und nach Texas zu expandieren. 2019 sollen „weit mehr als hundert“ grüne Busse über Amerikas Autobahnen rollen. 100 Millionen Passagiere sollen es in naher Zukunft jährlich werden. Schwämmlein macht keinen Hehl, wo er diese Zukunft sieht: „Flixtrain und die USA haben beide das Potenzial für eine ähnliche Größe wie unser Busgeschäft in Europa.“

Kürzlich stand er in Los Angeles an einer seiner Haltestellen, zwei Italienerinnen neben sich. Woher sie wüssten, dass die Busse hier fahren? Sie hätten es einfach angenommen, erzählten sie. Diese Selbstverständlichkeit fasziniere ihn. „So wie du erwartest, dass es in Shanghai eine kalte Cola gibt.“

„Das wird eine Wachstumsgeschichte bleiben, unser Produkt funktioniert in sehr vielen Ländern“, sagt Schwämmlein. Es klingt wie eine Kampfansage an alle, die da draußen Menschen in öffentlichen Verkehrsmitteln von A nach B bringen. Ans Aufhören denkt er nicht. An ein neues Projekt erst recht nicht. Alles, was er jetzt angreifen würde, käme nicht mehr an Flixbus heran. ?

Steckbrief André Schwämmlein,

37, Wirtschaftsingenieur und Unternehmensberater. 2011 kündigte er seinen Job und gründete mit seinen Freunden Jochen Engert und Daniel Krauss das IT-Unternehmen Flixbus. ?Nils Kunisch



Kurze Chronologie 2009 hat André Schwämmlein die Idee für Flixbus 2013 fährt der erste Bus durch Bayern, die deutsche Regierung hat gerade den Markt liberalisiert 2017 schreibt die Firma Gewinne und transportiert 40 Millionen Passagiere 2018 wird Europas Busmarkt zu klein – erste Züge und der Schritt in die USA folgen

("Die Presse", Print-Ausgabe, 18.11.2018)