Wer sich beim Zahlen lange Zeit lässt

Wien. Rechnungen flattern ins Haus, eine nach der anderen. Zahlen Sie die alle pünktlich, oder lassen Sie sich bei manchen mehr Zeit, als Ihnen zusteht? Damit halten es Privatpersonen in Europa sehr unterschiedlich, wie der aktuelle „Consumer Payment Report“ der Inkassofirma Intrum zeigt. Hierzulande ist die Zahlungsmoral etwa besser als Mittelmaß: 59 Prozent der befragten Österreicher zahlen immer fristgerecht, 56 Prozent sind es im Schnitt von 24 europäischen Ländern.

Wobei der wertende Ausdruck „Moral“ berechtigt sein dürfte. Denn ob es sich um ein armes oder reiches Land, mit vielen oder wenig Arbeitslosen handelt, spielt für den Platz im Ranking keine Rolle. So schneidet zwar Griechenland am schlechtesten ab, was angesichts seiner massiven wirtschaftlichen Probleme nicht überraschen mag. Aber schon an zweiter und dritter Stelle folgen die ausgesprochen wohlhabenden Staaten Schweiz und Norwegen.

Dass freilich die Schweizer ihre Franken gar so ungern aus der Hand geben, hat einen speziellen Grund: Es gibt dort keine Lohnsteuer, die bei Unselbstständigen direkt vom Gehalt abgezogen würde. Sie erhalten ihre vollen Bruttolöhne und später eine hohe Rechnung vom Finanzamt. Für viele überraschend – und wenn sie gerade nicht flüssig sind, bleiben sie den Betrag erst einmal schuldig. Sieht man von diesen Steuerschulden ab, liegt die Zahlungsmoral nur noch knapp unterm europäischen Mittel. Ändern wollen die Schweizer ihr System übrigens nicht. Ein Argument: Den Bürgern soll bewusst bleiben, wie viel der Staat ihnen finanziell abverlangt.

Auch für Österreicher ist es kein Ruhmesblatt, dass ihre tschechischen und slowakischen Nachbarn es mit der Pünktlichkeit beim Zahlen viel genauer nehmen. Oder die Spanier, trotz ihrer hohen Arbeitslosigkeit. Immerhin ist die heimische Situation im Vergleich zu 2017 fast stabil. Stark verschlechtert hat sich die private Zahlungsmoral hingegen in Großbritannien.

Mehr Konsum auf Pump

Sorgen macht den Inkassoexperten, dass die Haushalte trotz steigenden Wohlstands immer unbekümmerter Schulden machen: Fanden es vor drei Jahren nur 19 Prozent der Befragten in Ordnung, auf Pump Konsumgüter zu kaufen, sind es nun schon 31 Prozent (Österreich liegt im Schnitt). Aber auch hier sind die Unterschiede groß: Während für nur 19 Prozent der Tschechen Konsum auf Pump infrage kommt, sehen das 45 Prozent der Polen viel lockerer. (gau)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2018)