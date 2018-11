BASF wälzt Börsenpläne

Ludwigshafen. Der neue Boss des deutschen Chemie- und Öl/Gas-Konzerns BASF, Martin Brudermüller, fährt nicht nur einen rigiden Sparkurs. Er will das Unternehmen auch stärker auf die Zukunft ausrichten. Dazu gehört das Geschäft mit E-Autos: „Batteriematerialien für Elektromobilität sind ein riesiger Chemiemarkt, der im Moment entsteht.“ Da wolle man ein wesentlicher Spieler werden, sagte Brudermüller im „Tagesspiegel“.

Da dafür viel Geld notwendig sei, soll die Gas- und Ölfördertochter Wintershall an die Börse gebracht werden, um die erforderlichen Mittel zu generieren. Zudem soll das Geschäft mit Bauchemie verkauft werden.

Wann immer das Listing von Wintershall erfolgen könnte – milliardenschwer dürfte es werden. Denn am Montag wurde bekannt, dass die BASF-Tochter (bei der OMV-Boss Rainer Seele bis 2015 Chef war) erstmals in ihrer Firmengeschichte in die Erdgasproduktion in Abu Dhabi einsteigt. Wintershall werde sich mit zehn Prozent an der Ghasha-Konzession der Abu Dhabi National Oil Company in den Vereinigten Arabischen Emiraten beteiligen, wurde mitgeteilt. Die erste Produktion soll Mitte 2019 erfolgen, pro Tag würden dann mehr als 40 Millionen Kubikmeter Erdgas gefördert.

Die BASF-Aktie gewann am Montag 1,5 Prozent. (ag./eid)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.11.2018)