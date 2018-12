KV-Verhandlung: Ringen um 400.000 Handelsgehälter

Eisenbahner streiken am Montag ab 12 Uhr – Westbahn will nicht mitmachen

Die Gewerkschaft will am Montag zwischen 12 und 14 Uhr streiken. Bei einem "substanziellen Angebot" sitze man aber schon binnen Stunden wieder am Verhandlungstisch. Die private Westbahn hat bereits abgewunken - sie plant, am Montag zwischen Wien und Salzburg regulär zu fahren.