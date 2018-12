Fußfessel für Finanzchefin von Huawei

Wien. Die in Kanada festgenommene Finanzchefin des chinesischen Telekom-Riesen Huawei, Meng Wanzhou, kommt vorerst gegen Kaution auf freien Fuß. Sie muss zehn Mio. kanadische Dollar (etwa 6,5 Mio. Euro) Kaution zahlen, eine elektronische Fußfessel tragen und ihre beiden Reisepässe abgeben. Außerdem darf sie ihre Wohnung in Vancouver nachts nicht verlassen. Der Tochter des Huawei-Gründers wird Verstoß gegen die Iran-Sanktionen vorgeworfen. Chinas Außenministerium forderte am Mittwoch erneut ihre Freilassung. Auf Fragen nach Überlegungen von US-Präsident Donald Trump, in dem Verfahren zu intervenieren, um ein Abkommen im Handelsstreit mit Peking zu erreichen, sagte Außenamtssprecher Lu Kang, China würde es begrüßen, wenn US-Offizielle „positive Bemühungen“ unternehmen wollten. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 13.12.2018)