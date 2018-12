Börsespiel: Nur jeder Zehnte machte Gewinn

Wien. Wer zu spät kommt, den bestraft nicht immer das Leben: Für Konstantin Strasser entpuppte es sich als Glücksfall, dass er erst zwei Wochen nach dem Start beim Börsespiel 2018 von der „Presse“ und der Dadat-Bank einstieg. Denn vor allem in der ersten Oktoberhälfte spielten Turbulenzen auf den Märkten den Teilnehmern übel mit. Ein fiktives Startkapital von 25.000 galt es von 1. Oktober bis 14. November zu vermehren. Am Ende ist das nur zehn Prozent der 3000 Spieler gelungen, der Rest schrieb Verluste. Ernst Huber und Marina Daichendt (Dadat), Christian Fremuth (Suzuki), Sieger Konstantin Strasser. – (C) Dadat

Strasser, ein 22-jähriger Jus-Student siegte souverän mit einer Rendite von 16,2 Prozent und durfte mit dem Hauptpreis, einem Suzuki Swift, nach Hause fahren. Die Zweit- bis Viertplatzierten erhielten Fondsanteile. Bei der Siegerehrung vergangene Woche in der Wiener Börse war das schwierige Umfeld Thema Nummer eins. Monika Rosen, Chefanalystin der Bank Austria Private Banking, brachte es auf den Punkt: „Alles, was Sie heuer zu wenig in Amerika hatten, war falsch.“ Nie hätte sie erwartet, „dass die US-Werte unter Präsident Donald Trump so abzischen“. Worin sie mit Dadat-Chef Ernst Huber einer Meinung ist: „Mittel- und langfristig machen Aktien immer Sinn.“ Denn schon lange sind die Zinsen im Keller, wer sein Geld auf dem Konto lässt, verliert es an die Inflation. (sk)