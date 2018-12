Festnahme bei Danske

Tallinn. Im Geldwäscheskandal um die Danske Bank haben die estnischen Behörden zehn Personen festgenommen. Dabei handle es sich um frühere Mitarbeiter der estnischen Filiale des dänischen Geldhauses, wie die Generalstaatsanwaltschaft in Tallinn bei einer Pressekonferenz am Mittwoch mitteilte. Der frühere Chef der Niederlassung sei nicht darunter.

Die Festgenommenen sind nach Angaben von Generalstaatsanwältin Lavly Perling hauptsächlich als Kundenberater tätig gewesen und werden der Geldwäsche verdächtigt. Eine Person stehe zudem unter Verdacht, Bestechungsgelder angenommen zu haben; eine andere Person soll Beihilfe dazu geleistet haben.

Perling zufolge beziehen sich die Festnahmen auf zwei sogenannte Vortaten (Straftaten, deren Verwirklichung Voraussetzung eines anderen Straftatbestandes ist) der Geldwäscherei, die in Georgien und Aserbaidschan begangen worden sein sollen. Untersucht werden Geldbewegungen von 300 Mio. Euro.

Die Danske Bank steht im Mittelpunkt eines der größten Geldwäscheskandale in Europa. Dabei geht es um mutmaßliche Verstöße gegen Vorschriften zur Vermeidung von Geldwäsche in der Niederlassung in Estland. Insgesamt sollen 200 Mrd. Euro gewaschen worden sein. (DPA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)