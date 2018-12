Kleinstgemeinden wehren sich gegen Fusionen

Wien. Noch vor einigen Jahren wurde in Österreich intensiv über die Zusammenlegung von Gemeinden debattiert. Doch mittlerweile ist die Diskussion darüber verstummt. Laut Statistik Austria gab es in diesem Jahr nur zwei kleine Gemeindefusionen. So, wie es aussieht, dürfte sich daran auch im nächsten Jahr nicht viel ändern. Gemeindebund-Präsident Alfred Riedl sagte am Mittwoch bei der Präsentation des Gemeindefinanzberichts, eine Fusion sei kein „Allheilmittel“. Seine Devise laute „Kooperation statt Fusion“. Als optimale Struktur nannte er eine Größe zwischen 1500 bis 2000 und 8000 Einwohnern. Denn je größer eine Gemeinde sei, umso mehr Mitarbeiter seien pro Einwohner notwendig.

Doch nicht alle Experten teilen diese Einschätzung. So hat beispielsweise der Landesrechnungshof in Oberösterreich mehr Fusionen empfohlen. Denn Zusammenlegungen haben gezeigt, dass diese nicht nur erhebliche finanzielle Vorteile bringen, sondern auch die Dienstleistungen für die Bürger werden besser. So hat eine Überprüfung des Landesrechnungshofs ergeben, dass durch die Bündelung des Verwaltungspersonals eine Spezialisierung der Mitarbeiter auf einzelne Bereiche möglich war. Damit konnten „Bearbeitungszeiten reduziert und die Qualität der Leistungserbringung erhöht werden“, heißt es im Prüfbericht. Doch die meisten Bürgermeister wollen davon nichts wissen. Dabei steigt vor allem der Druck auf kleine und abgelegene Gemeinden. Denn viele junge Menschen ziehen ab. Im Laufe der Zeit verschwinden die Nahversorger und Wirtshäuser.

Skepsis bei der Transparenzdatenbank

Derzeit gibt es laut Statistik Austria in Österreich 2098 Gemeinden. Davon haben 108 Kommunen weniger als 500 Einwohner. Weitere 316 Gemeinden haben 501 bis 1000 Einwohner. Hinzu kommen 400 Gemeinden mit 1001 bis 1500 Einwohnern. Im Vorjahr sind die Einnahmen aller österreichischen Gemeinden (ohne Wien, denn Wien wird zu den Bundesländern gezählt) um 1,76 Prozent auf 20,729 Milliarden Euro gestiegen. Die Ausgaben kletterten um 1,9 Prozent auf 20,710 Milliarden Euro. Bei der Verschuldung profitieren die Gemeinden vom niedrigen Zinsumfeld. So sind die Finanzschulden (ohne Wien) von 11,138 Milliarden Euro auf 11,034 Milliarden Euro gesunken. Die Zahl der Gemeindebediensteten (wieder ohne Wien) stieg im Vorjahr um 2,7 Prozent auf 70.749 Personen.

Skeptisch zeigte sich Gemeindebund-Präsident Riedl, was die Beteiligung an der Transparenzdatenbank betrifft. (höll)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)