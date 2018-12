"Aktien Ende 2019 tiefer als jetzt"

Wien. Die gute Nachricht zuerst: Die jüngste Korrektur hat Aktien teilweise wirklich attraktiv gemacht. Die Analysten von Raiffeisen Research halten den Marktpessimismus für übertrieben und rechnen daher mit einer Erholung der Aktienmärkte im ersten Halbjahr. Unter den ATX-Werten sollten die Voestalpine, die Vienna Insurance Group, die OMV und Andritz am ehesten von dieser Erholungsbewegung profitieren, meint Bernd Maurer, Analyst der Raiffeisen Centrobank. Wer es „defensiver“ mag, dem rät er zur EVN, zum Verpackungshersteller Mayr-Melnhof, dem Flughafen Wien, der CA Immo und der S Immo. Der einzige österreichischen Wert, den man derzeit zum Verkauf empfiehlt, ist der Verbund, dessen Aktie heuer um 90 Prozent zugelegt hat und nun sehr teuer sei.

Dennoch stünden die wirtschaftlichen Zeichen auf Abkühlung, auch wenn noch keine Rezession in Sicht sei. In der zweiten Jahreshälfte werde sich – und das ist die schlechte Nachricht – die Konjunkturabschwächung langsam auch an der Börse bemerkbar machen. Die Folge: „Auf Zwölfmonatssicht sehen wir alle Aktienmärkte tiefer als aktuell“, stellt Raiffeisen-Chefanalyst Peter Brezinschek fest. Da hilft es auch nicht, dass die europäischen Aktienmärkte gegenwärtig gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) sehr billig sind. Der ATX ist derzeit mit einem KGV von zehn auf Basis der geschätzten Gewinne für 2019 bewertet. Zudem sind ATX-Aktien um 20 Prozent billiger als der breite europäische Markt; dieser Abschlag sei in der Vergangenheit selten größer gewesen.

Aktien nicht unbedingt billig

Für alle Aktienmärkte gilt aber: Wenn man eine starke Abschwächung samt Ergebnisrückgang einpreist, wären sie zwar noch nicht überteuert, aber längst nicht mehr so billig, stellt Maurer fest. Kommendes Jahr dürfte von der Politik (Handelsstreit zwischen den USA und China, Budgetprobleme in Italien und Frankreich, Brexit) viel Gegenwind kommen. Allerdings könnte es in diesem Bereich immer wieder zu positiven Überraschungen kommen, etwa wenn ein Hard Brexit abgewendet werde oder es im Handelsstreit zu einer Einigung komme.

Der globale Konjunkturhöhepunkt sei aber überschritten. In fast allen Regionen dürfte das Wachstum nächstes Jahr geringer ausfallen als heuer und 2020 weiter schrumpfen. In den USA dürfte es 2020 nur noch bei 0,5 Prozent liegen. Das sei von einer Rezession nicht mehr weit entfernt. (b. l.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.12.2018)