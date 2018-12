1500 Firmen holen Forschungsprämie nicht ab

Wien. Kaum ein Land in der EU gibt gemessen am Bruttoinlandsprodukt so viel Geld für Forschung aus wie Österreich. Erst vor wenigen Tagen konstatierte die OECD in ihrem Bericht Österreich einen „bemerkenswerten“ Aufschwung in Forschung und Entwicklung. Heuer liegt die Forschungsquote laut Statistik Austria bei 3,19 Prozent des BIP. Doch trotz dieser guten Entwicklung wird hinter den Kulissen heftig über die Effizienz unseres Fördersystems diskutiert.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 28.12.2018)