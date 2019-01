Beirat der Hofreitschule ist zurückgetreten: "Wir können diesen Postenschacher nicht mittragen"

In einem scharfen Brief an Ministerin Köstinger hat der Beirat nun seinen Rücktritt erklärt. Darin stellt er nicht nur fest, dass Sonja Klima "jeder fachliche Background fehlt", sondern Köstinger auch einige brisante Fragen.