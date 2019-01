Immer mehr Kryptoanzeigen bei der FMA

Wien. Die österreichische Finanzmarktaufsicht FMA hat im vorigen Jahr deutlich mehr Hinweise auf Betrug in Verbindung mit Krypto-Assets bekommen. 76 Hinweise, die über das anonyme und nicht rückverfolgbare Hinweisgebersystem kamen, bezogen sich auf Krypto-Betrug. Insgesamt stieg die Zahl der Hinweise von 208 auf 232, 94 Prozent davon waren relevant, rund 60 Prozent bezogen sich auf Anlagebetrug.

Mehr als die Hälfte der Whistleblowing-Hinweise auf Anlagebetrug bezog sich im Vorjahr auf Kryptowährungen und sogenannte ICOs (Initial Coin Offerings), also den Verkauf von neuen Kryptowährungen, erläuterten die beiden FMA-Vorstände Helmut Ettl und Klaus Kumpfmüller am Dienstag im Klub der Wirtschaftsjournalisten in Wien. „Ich bin oft erschüttert, was hier gemeldet wird“, meinte Kumpfmüller. (APA)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 30.01.2019)