Die Bundesregierung will in den kommenden Wochen ihre Steuerreform präsentieren, eine der heikelsten Maßnahmen hat sie sich allerdings für das Jahr 2022 aufbehalten - nicht ganz zufällig dem nächsten Nationalratswahljahr: Die Abschaffung der kalten Progression, also die Anpassung der Steuertarifstufen an die Inflation. Ohne diese Maßnahmen steigt die Belastung durch das Finanzamt jährlich, und zwar auf fast schon versteckte Art und Weise.

Will die Koalition aus ÖVP und FPÖ dagegen vorgehen, wird es dem Staat allerdings "sehr viel Geld kosten", wie Finanzstaatssekretär Hubert Fuchs (FPÖ) schon bei der Regierungsklausur Anfang Jänner betonte.

Nun könnten sich die beiden Parteien zwar nicht auf eine Gegenfinanzierung, aber auf einen Plan gegen die kalte Progression geeinigt haben: Möglich ist eine Anpassung der Steuertarifstufen immer dann, wenn die Inflation die fünf-Prozent-Marke erreicht. Einen Automatismus würde es dann nicht geben, berichtet der "Kurier".

>> Bericht im "Kurier"

(Red. )