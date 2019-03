Generali plant 1150 Neuanstellungen in Italien

Der Versicherungskonzern Generali hat seinen neuen strategischen Plan bis 2021 vorgestellt. Er sieht Investitionen in Höhe von 300 Mio. Euro und 1150 neue Anstellungen vor.

Generali Italia hat das Jahr 2018 mit einem Plus von 4,5 Prozent bei den Prämieneinnahmen gemeldet, die 23 Mrd. Euro betrugen. Die Zahl der per digitalem Netz verbundenen Kunden soll 2021 auf 2,5 Millionen steigen, was einem Plus gegenüber 2018 von 65 Prozent entspräche.

Der italienische Versicherungskonzern will seine Führungsposition auf dem italienischen Markt festigen. In den vergangenen Jahren hat Generali Italia die Töchter Alleanza Toro und Fata eingegliedert und das Geschäft neu strukturiert.

(APA)