Libyen-Krieg bremst OMV

Dem österreichischen Öl- und Gaskonzern OMV haben zum Jahresauftakt Produktionsausfälle im krisengebeutelten Libyen zu schaffen gemacht. Die Ölförderanlagen auf dem El-Sharara-Feld im Murzuq-Becken seien seit Mitte Dezember bis März stillgestanden, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Während die Förderung gegen Ende des ersten Quartals teilweise wieder hochgefahren werden konnte, habe es jedoch im gesamten Quartal keine Liftings in Libyen gegeben, erklärte der Konzern. Das bedeutet, dass das produzierte Öl nicht außer Landes gebracht werden konnte.

In dem afrikanischen Land toben Kämpfe zwischen rivalisierenden Milizen, die bereits Dutzende Menschen das Leben gekostet und Hunderte in die Flucht getrieben haben. Internationale Forderungen nach einer Waffenruhe haben bisher nicht gefruchtet. Mit der Bombardierung des einzigen noch funktionierenden Flughafens von Tripolis nahmen die Kämpfe um die Hauptstadt zu Wochenbeginn noch an Schärfe zu.

Bei vollem Betrieb der Anlagen in Libyen produziert die OMV dort täglich rund 35.000 Barrel Öl. Trotz der Probleme in dem Land stieg die Gesamtproduktion des Konzerns im ersten Quartal auf 474.000 Barrel pro Tag nach 447.000 Barrel im Vorquartal. Die Gesamtverkaufsmenge sank jedoch auf 38,4 Millionen Barrel nach 39,4 Millionen Barrel im Vorquartal. Die OMV habe dabei einen durchschnittlicher Ölpreis von 60,0 Dollar pro Fass erzielt nach 58,0 Dollar vor einem Jahr.

Im Geschäft mit der Weiterverarbeitung von Rohöl zu Treibstoffen schrumpfte die entsprechende Raffineriemarge auf 4,04 Dollar je Barrel nach 5,24 Dollar im Vorquartal. Die Finanzergebnisse für das erste Quartal will die OMV am 3. Mai veröffentlichen.

