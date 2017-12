Gleich sechs Kaufempfehlungen für die Bawag-Aktie

Der Börsenstart der führeren Gewerkschaftsbank Bawag PKS war nicht gerade ein voller Erfolg. Die Aktie konnte nur zu 48 Euro an Investoren abgegeben werden, was am unteren Ende des Preisbandes von 47 bis 52 Euro lag. Dann stolperte das Papier an ersten Handelstag mit einem Abschlag auf 46,50 Euro an die Börse. Es ging weiter abwärts, 41,20 Euro waren in der Vorwoche das bisherige Tief. Glaubt man Analysten, sollte jetzt der Aufschwung folgen.

Die Bawag sei eine hoch profitable Bank mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Restrukturierung und der Ambition, ihr Geschäftsmodell in Deutschland und der Schweiz einzuführen, heißt es etwa bei Goldman Sachs.

Raiffeisen Centrobank hat die Bawag-Aktie am Montag mit Kaufen und Kursziel 50 Euro eingestuft. Am Dienstag legten fünf internationale Institute ihre Ersteinschätzungen vor. Es sind allesamt Kaufempfehlungen. Barclays sieht das Kursziel bei 52 Euro, Goldman Sachs bei 53 Euro, JPMorgen bei 54 Euro, Morgan Stanley gar bei 55 Euro. Auch Citigroup stuft Bawag mit Buy ein.

Bawag: Nach dem Börsenflop nun ein Quartalsrekord