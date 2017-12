Nowotny: "Bitcoin was für Spekulanten, aber keine Währung"

Dass heute an der Chicagoer Optionsbörse CBOE erstmals Terminkontrakte (Futures) auf die Kryptowährung Bitcoin gehandelt wurden, sollte man nicht überschätzen, sagte OeNB-Gouverneur und EZB-Ratsmitglied Ewald Nowotny am Montag bei einem Pressegespräch in Wien. Der Kurs für einen Ein-Monats-Bitcoin-Contract lag zu Handelsbeginn bei 15.460 US-Dollar. Gleich danach wurde die 16.000 Dollar-Grenze überschritten. Der Höhenflug hält seitdem an. "Das sagt nichts über den inneren Wert aus - auch auf Schweinebauchhälften gibt es Futures", so Nowotny.

Erst kürzlich hätten die Europäische Zentralbank (EZB) und andere europäische Zentralbanken gemeinsam festgehalten, dass es sich bei Bitcoin um keine Währung handle. Es sei ein Produkt, mit dem man spekulieren könne. "Bitcoin ist was für Spekulanten, aber keine Währung", betonte Nowotny.

Ob eine Regulierung von Bitcoin notwendig ist, hänge von der Größenordnung ab und falle in die Kompetenz der EU-Kommission. Relevant dabei könnte die EU-Geldwäsche-Richtlinie sein. "Wir haben deswegen Sparvereine geschlachtet", sagte Nowotny.

Keine Gefahr für Fuinanzmarktstabilität

Derzeit sei die Kryptowährung noch keine gravierende Angelegenheit. Während vom Euro-Bargeld derzeit 1100 Mrd. Euro im Umlauf seien, komme Bitcoin weltweit auf 141 Mrd. Euro. "Das ist noch ein verschwindender Anteil", so Nowotny.

Eine Gefahr für die Finanzmarktstabilität sei die Internetwährung nicht. Zumindest so lange nicht, als Leute Kredite aufnehmen, um Digitalwährungen zu kaufen - oder ins Casino zu gehen. Die Herausforderungen lägen im rechtlichen Bereich, weil damit Geldwäsche gemacht oder illegale Transaktionen durchgeführt werden können. Immerhin sei auch der österreichische Schilling wegen der Einführung des Euro abgeschafft worden.

Bei einer etwaigen Regulierung müsste vor allem bei der Vertriebsinfrastruktur angesetzt werden, meinte Nowotny. "Es gibt Anzeichen, dass wir in Österreich eine losere Regulierung haben als in Deutschland", sagte Nowotny. Deshalb werden Standorte nach Österreich verlegt. Hier müsste beim Vertrieb von Bitcoin zumindest der gleiche Regulierungsstandpunkt wie in Deutschland erreicht werden.

Futures treiben Kurs von Bitcoin

Seit Sonntagnacht gibt es mit Bitcoin-Terminkontrakten - sogenannten Futures - das erste Mal ein Finanzprodukt, mit dem die Internetwährung auch an regulierten Börsen gehandelt werden kann. Investoren können damit auf steigende und fallende Bitcoin-Kurse setzen. Nach holprigem Start an der Chicagoer Optionsbörse CBOE kam am Montag schnell Schwung in den Handel. Der Preis für den bis Mitte laufenden Bitcoin-Terminkontrakt schoss rasch nach oben - so schnell, dass der Börsenbetreiber die vorher festgelegten Regeln nutzte und den Handel unterbrach. Zuletzt pendelte sich der Bitcoin-Future um 18.000 Dollar (15.329 Euro) ein - ein Plus von rund 20 Prozent im Vergleich zum ersten Kurs. Der Höchstkurs war in der Früh bei 18.700 Dollar gelegen.

Auf den Bitcoin selbst wirkte der Start des Futures kurstreibend. Beim Handelsplatz Bitstamp kostete ein Bitcoin in der Früh rund 16.200 Dollar und damit deutlich mehr als noch am Sonntag.

Es sind auch Spekulationen auf Kursentwicklungen möglich - auch auf einen Wertverfall. Kritiker der Digitalwährung können dank des Terminhandels also auch gegen den Bitcoin spekulieren. In den vergangen Tagen hatte der Bitcoin wegen der zunehmenden Nervosität vor dem Future-Start noch stärker geschwankt als zuvor. Seit Mittwoch vergangener Woche sprangen die Notierungen für den Bitcoin zwischen rund 11.600 Dollar und 16 600 Dollar hin und her. Noch stärker waren die Ausschläge bei der Handelsplattform Coinbase, wo der Bitcoin am Donnerstagabend kurzzeitig fast 20.000 Dollar gekostet hatte.

(APA)