US-Notenbank Fed erhöht erneut Leitzins um weitere 0,25 Punkte

Die US-Notenbank Fed hat die Leitzinsen wie erwartet erneut erhöht. Der Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld steigt um einen Viertelpunkt auf die neue Spanne von 1,25 bis 1,50 Prozent, wie die Fed am Mittwoch mitteilte. 2018 sollen drei weitere Schritte nach oben folgen, wie aus dem Zinsausblick der Währungshüter hervorgeht.

Sie reagieren damit auf den konjunkturellen Aufschwung in den USA, wo praktisch Vollbeschäftigung herrscht.

Es dürfte die letzte große Entscheidung von Fed-Chefin Janet Yellen gewesen sein, die Anfang Februar abtritt. Ihr designierter Nachfolger, der langjährige Fed-Direktor Jerome Powell, gilt Investoren an der Börse als Garant der Stabilität, auch weil er unter Yellens Führung jede große Entscheidung mitgetragen hat - so auch die vorherigen Zinserhöhungen im März und Juni 2017.

Janet Yellen verabschiede sich mit einem Weihnachtsgeschenk an die US-amerikanischen Sparer, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der OP Bank, die Anhebung. Die solide wirtschaftliche Entwicklung und eine Inflationsrate von über zwei Prozent rechtfertigten den Zinsschritt. Risiken für einen weiteren Anstieg der Teuerung bestehen zwar, allerdings sei keine Gefahr in Verzug. Bastian Hepperle vom deutschen Bankhaus Lampe, meinte, die US-Notenbank halte am graduellen Zinserhöhungskurs fest. Die Bilanzschrumpfung bleibe auf Autopilot gestellt.

