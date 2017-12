Kaffeeröster Lavazza steigt bei Streaming-Dienst Chili ein

Der italienische Kaffeeröster Lavazza setzt auf Diversifizierung. Lavazza hat eine 25-prozentige Beteiligung an der italienischen Film- und Serienplattform Chili erworben, die seit Anfang 2015 auch in Österreich aktiv ist. Der Deal beträgt 25 Mio. Euro, berichteten italienische Medien am Mittwoch.

An der 2012 gegründeten Film- und Serienplattform sind auch die US-Filmstudios Paramount Pictures und Warner Bros beteiligt. Anders als Netflix setzt Chili nicht auf Abos mit Flatrate, sondern auf Bezahlung pro Titel. Preislich orientiert sich Chili in etwa am Angebot von iTunes oder Amazon.

2016 hat Lavazza einen Umsatz von 1,9 Mrd. Euro und einen Gewinn von 61,7 Mio. Euro erzielt. Im September wurde der erste Flagship-Store in Mailand eröffnet. Dabei stellte das Turiner Unternehmen Pläne für die Eröffnung von weiteren Stores in Paris, London, Berlin, Moskau und anderen Städten vor. Damit will der Konzern die US-Kaffeekette Starbucks herausfordern, die ebenfalls in Mailand ihr erstes Lokal in Italien eröffnen will.

(APA)