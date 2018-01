Die stabilen Dauergäste

Litecoin (LTC)

Da die Technologie hinter Bitcoin frei verfügbar ist, haben sich rasch Nachahmer gefunden. Kaum eine der frühen Altcoins war dabei so erfolgreich wie Litecoin. Die 2011 gegründete Währung ähnelt Bitcoin sehr stark, sie gilt sozusagen als das Silber zu Bitcoins Gold. Es wird in der Endausbaustufe mit 84 Millionen genau vier Mal so viele Litecoins geben wie Bitcoins. Litecoin gilt als schneller und günstiger wenn es um Überweisungen geht. Das liegt auch daran, dass die Blockchain von Litecoin alle 2,5 Minuten einen neuen Block erzeugt und nicht nur alle 10 Minuten wie jene von Bitcoin. Besonderer Beliebtheit kann sich Litecoin deshalb bei Tradern erfreuen, die Geld zwischen den verschiedenen Börsen hin und her schieben wollen. Litecoin ist dank seiner kleineren Community auch rascher bei der Umsetzung technischer Neuerungen. Anders als bei Bitcoin ist es bisher nicht zu größeren Auseinandersetzungen oder gar Abspaltungen gekommen. Eine große Rolle könnte Litecoin bei der nächsten Ausbaustufe der Kryptowährungen spielen. Das sogenannte "Lightning Network" soll Transaktionen zwischen verschiedenen Coins ermöglichen und die Bitcoin-Blockchain wieder agiler machen. Litecoin hat sich bis heute in den Top 10 der Kryptowährungen gehalten und wird auf vielen wichtigen Börsen auch als Handelswährung angeboten.