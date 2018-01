Diesen Coins könnte die Zukunft gehören

Icon (ICX)

Icon ist eines der frischesten Projekte, dem von Experten eine große Zukunft vorausgesagt wird. So wie Neo für China, gilt ICX als das "Ethereum von Südkorea". Nirgends ist der Kryptowahn so ausgeartet wie in dem asiatischen Land. Die Behörden versuchen seit einiger Zeit, den Hype zu dämpfen. Das konnte den Aufstieg von Icon bisher aber nicht stoppen. Die Gründer haben viel vor. Sie wollen nicht mit Ethereum verglichen werden - sondern lieber mit Samsung. Wie viele andere Projekte ist auch Icon bisher nicht über den Status einer guten Idee hinausgekommen. Man hat sich aber bereits ein beeindruckendes Netzwerk an Partnern aufgebaut - sowohl in Südkorea als auch in China und anderen Ländern Asiens. Zu den Partnern zählen neben anderen Blockchain-Projekten auch Universitäten, Banken, Versicherungen und Krankenhäuser. Eines der Ziele von Icon ist es, verschiedene Blockchains miteinander zu verbinden - egal in welcher Programmiersprache sie geschrieben sind. Auch Smart Contracts will man in Zukunft anbieten.