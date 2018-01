Wurde Bitcoin von US-Geheimdiensten gegründet?

Gemeinsam mit ihrem Mann, Jewgeni Kaspersky, hat sie einst die renommierte Firma Kaspersky Lab, zur Herstellung von Internetsicherheitssoftware gegründet, die heute zu den großen Spielern der Branche weltweit gehört. Nun lässt die 51-jährige Russin, Natalya Kasperskaya, mit einer besonderen Enthüllung aufhorchen. Ihr zufolge nämlich sei Bitcoin eine Erfindung der US-Geheimdienste. Hinter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, der als Erfinder der Kryptowährung Bitcoin bekannt ist, verberge sich eine „Gruppe amerikanischer Kryptographen“, sagte sie am Donnerstag auf einer Veranstaltung auf einer Universität in St. Petersburg, wo ihre zweite Firma InfoWatch ein Forschungszentrum eröffnete: Die Kryptowährung selbst sei ein Produkt amerikanischer Geheimdienste.



Bilder der von Kasperskayas Präsentation wurden von einer Dozentin der besagten Universität auf Facebook veröffentlicht, wo der russische TV-Sender „Doschd“ den Eintrag fand. „Bitcoin ist eine Erfindung amerikanischer Geheimdienste mit dem Ziel, eine schnelle Finanzierung der Geheimdienste der USA, Englands, Kanadas und anderer Länder zu schaffen“, heißt es in Kasperskayas Präsentation. Es sei gewissermaßen wie ein „Dollar 2.0“. 25 Prozent der Bitcoins befänden sich in den Händen der Gründer.

Seit Entstehen der Kryptowährung gab es viele Theorien, wer hinter Nakamoto stehen könnte. Zuletzt wurde etwa Elon Musk, Gründer des E-Mobilitäts-Konzerns Tesla genannt. Natalya Kasperskaya selbst ist Mitglied der Arbeitsgruppe „IT + Souveränität“, die von der Kreml-Administration gegründet wurde. Ihr Mann Jewgeni Kasperky hat im Übrigen einst Kryptographie auf der KGB-Hochschule studiert. Im Vorjahr war Kaspersky von der US-Regierung angegriffen worden, die aus Angst vor Cyberspionage ihre Behörden angewiesen hat, keine Antivirensoftware der russischen Firma Kaspersky zu verwenden. Der Hersteller will das nicht akzeptieren - und zieht vor Gericht.

