Twitter verliert Spitzenmanager - Aktienkurs unter Druck

Der Kurznachrichtendienst Twitter muss eine wichtige Schaltstelle im Top-Management neu besetzen. Das Unternehmen gab am Dienstag bekannt, dass der für das Tagesgeschäft zuständige Vorstand Anthony Noto seinen Rücktritt eingereicht habe. Er werde als Chef bei einer anderen Firma anheuern, seine Aufgaben würden von der bestehenden Führung übernommen, hieß es.

Über einen Wechsel Notos war zuletzt bereits spekuliert worden, laut "Wall Street Journal" dürfte er beim Silicon-Valley-Fintech SoFi (Social Finance) anheuern.

Für Twitter ist der Verlust ein herber Rückschlag, die Firma tut sich seit Jahren schwer damit, Personal für seine Spitzenposten zu finden. So war Noto bis Mitte 2017 zwischenzeitlich in Personalunion auch Finanzvorstand. Bei Anlegern kam der angekündigte Abgang nicht gut an - die Twitter-Aktie fiel vorbörslich um vier Prozent.

(APA/dpa)