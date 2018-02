Berenberg hebt Kursziel für AT&S nach Quartalszahlen an

Leoben. Die Wertpapierexperten der Berenberg Bank haben im Anschluss an die jüngst vorgelegten Quartalszahlen des

Leiterplattenherstellers AT&S ihr Kursziel für die Aktien von 19,0

Euro auf 23,5 Euro angehoben. Das Votum bleibt unverändert bei

"Hold".

Die Analysten bewerten vor allem die anhaltend hohe Nachfrage bei

AT&S im dritten Quartal positiv. Angetrieben wurde diese

insbesondere von der guten Entwicklung im Segment "Mobile Geräte und Substrate", schreibt das Analystenteam rund um Benjamin

Pfannes-Varrow. Auch die Umsätze der beiden IC-Substrate-Werke in

Chongqing blieben auf einem hohen Niveau.

Die Experten haben in Reaktion auf die AT&S-Ergebnisse ihre

Schätzungen für die Umsätze und das operative Ergebnis vor

Abschreibungen (Ebitda) für das Jahr 2018/19 angehoben. Aus den

neuen Prognosen ergibt sich auch das höhere Kursziel.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Berenberg-Analysten 1,24 Euro

für 2017/18, sowie 1,57 bzw. 1,93 Euro für die beiden Folgejahre

2018/19 und 2019/20. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich

auf jeweils 0,10 Euro für alle drei Jahre.

Am Mittwoch schlossen die AT&S-Titel an der Wiener Börse mit plus

2,39 Prozent bei 25,70 Euro.

(APA)