Generationenwechsel in der Anlegervertretung: Rasinger übergibt an Hojas

Wien. „Ich werde weiterhin auf Hauptversammlungen gehen“, sagt Wilhelm Rasinger, Chef des Interessenverbandes für Anleger (IVA). Nur auf welche, werde er sich, wie er hofft, künftig eher aussuchen können als jetzt.

Rasinger wird heuer 70. Und beim IVA steht ein Generationenwechsel an. Auch die Struktur der Anlegervertretung soll sich grundlegend ändern. Künftig soll nicht mehr ein Verein, sondern eine gemeinnützige Privatstiftung die Interessen der Investoren vertreten. Damit werde eine unabhängige, institutionalisierte, wirtschaftlich abgesicherte Basis geschaffen.

Kontinuität gibt es beim Namen, dieser wird „IVA-Stiftung“ lauten.Und ja, auch Rasinger, der 19 Jahre lang an der Spitze des Interessenverbandes stand, bleibt der Anlegervertretung erhalten. Er wird seine Expertise im Stiftungsbeirat einbringen und weiterhin als Stimmrechtsvertreter tätig sein, wie auch sein derzeitiger Vorstandskollege Michael Knap.

Chef der neuen Stiftung wird Medienunternehmer Dominik Hojas, mit ihm werden Erika Karitnig und Thomas Melzer im Stiftungsvorstand sitzen. Hojas ist Herausgeber und Chefredakteur der Finanzpublikation „Börsianer“, Karitnig, jetzt selbstständige Organisationsberaterin, war zuletzt Chief Investment Officer bei Amundi Austria (der ehemaligen Bawag PSK Invest). Melzer ist Unternehmensberater, zuvor war er unter anderem Leiter Investor Relations bei Wienerberger und Finanzvorstand bei Wolford.

Förderung des Kapitalmarktes

Auch inhaltlich richtet sich die Stiftung neu aus. Zusätzlich zur Interessenvertretung der Anleger – der privaten wie auch der institutionellen, wie Hojas betont – will man sich auch der Förderung des österreichischen Kapitalmarkts widmen. „Es gibt immer weniger Unternehmen an der Börse, das schmilzt wie ein Eisberg in der Wüste“, sagte Rasinger am Montag vor Journalisten. Auch das Publikumsinteresse am Börsengeschehen nehme ab.

Zudem gehe – national wie auch international – der Anteil der privaten Aktionäre zurück, die Dominanz der professionellen Investoren nehme zu. Und: Die Österreicher veranlagen aus Rasingers Sicht viel zu wenig ihres Ersparten in der heimischen Wirtschaft. Zwar herrsche Frustration wegen der niedrigen Sparzinsen, „aber auch die Ängstlichkeit steigt“. Nicht zuletzt deshalb will man sich unter anderem für bessere Finanzbildung engagieren. Das sei zudem der beste Anlegerschutz, sagt Rasinger.

Finanziert wird die Stiftung durch eine einmalige Dotierung – über deren Höhe und die Geldgeber schweigt man sich noch aus, solange die Gründung nicht abgeschlossen ist. Es seien „Emittenten, Banken und andere, der Kapitalmarkt wird sich darin wiederfinden“, sagte Hojas. Das „breite Commitment des Marktes“ habe ihn positiv überrascht.

Verein führt Verfahren weiter

Zur Zeit bastelt man gerade an der Stiftungsurkunde, im zweiten Quartal soll die Stiftung ihre Tätigkeit aufnehmen. Der Verein bleibt vorerst ebenfalls bestehen, um die laufenden Squeeze-out-Verfahren abzuwickeln. Dabei geht es um die Wahrung der Interessen „hinausgedrängter“ Kleinaktionäre, wenn ein Großaktionär eine Gesellschaft zur Gänze übernehmen will. Rasinger hofft, dass das künftig seltener wird: „Das Ziel sollte es sein, mehr Unternehmen an der Börse zu haben.“

Man habe in den vergangenen zwei Jahrzehnten auch viel Positives erreicht, betont er: Die Hauptversammlungskultur sei deutlich besser geworden, ebenso die Corporate Governance und das Verhältnis der Privatanleger zu den börsenotierten Gesellschaften. „Nicht mehr so klassenkämpferisch – die da oben und wir da unten. Das ist konstruktiver geworden.“