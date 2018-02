Nord folgt Süd: Vorentscheidung über künftigen EZB-Chef

Wien. Am Montagabend stand bei der Sitzung der Eurogruppe in Brüssel die Neubesetzung des Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda. Die Mitglieder schlugen für diese Funktion den spanischen Wirtschaftsminister, Luis de Guindos, vor. Er wurde auch von Österreich unterstützt, erklärte Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP). Die Empfehlung der Eurogruppe geht nun an den EU-Gipfel.

Im Vorfeld hatte es lange Zeit nach einer Kampfabstimmung zwischen de Guindos und dem irischen Zentralbank-Gouverneur, Philip Lane, ausgesehen. Das EU-Parlament, das bei der Neubesetzung allerdings nur beratende Funktion hat, hatte sich für Lane ausgesprochen. Doch de Guindos, der seit 2011 Wirtschaftsminister der viertgrößten Volkswirtschaft der Eurozone ist, hatte zuletzt Rückendeckung von Frankreich bekommen. Für seine Kandidatur führte er unter anderem die ökonomischen Erfolge seines Landes ins Feld. Unter anderem stellte er in Aussicht, Spanien werde 2018 die Wachstumsprognose der EU von 2,6 Prozent übertreffen.

Lane zog seine Bewerbung schließlich Montagnachmittag zurück, er soll nun den Posten des EZB-Chefökonomen erhalten, der Ende Mai 2019 vakant wird.

Mit de Guindos als neuem EZB-Vizechef wird auch gleich eine noch viel wichtigere Frage vorentschieden: jene nach dem künftigen Präsidenten der Zentralbank. Denn Personalentscheidungen bei europäischen Institutionen erfolgen nie nur nach fachlichen Kriterien (diese sollten eigentlich alle infrage kommenden Kandidaten erfüllen). Es geht dabei immer auch um den Ausgleich von Interessen: zwischen Nord und Süd, zwischen großen und kleinen Ländern.

Wird EZB-Spitze deutsch?

Die Wahl der Spaniers als Nachfolger des Portugiesen Vítor Constâncio (der seit 2010 Vizepräsident der EZB ist und dessen Periode per Ende Mai abläuft) ist somit vor allem für den deutschen Bundesbankchef, Jens Weidmann, eine gute Nachricht. Denn Weidmann strebt die Nachfolge von EZB-Chef Mario Draghi an, dessen Zeit an der Spitze der EZB Ende Oktober 2019 enden wird. Dafür hat Weidmann auch die Unterstützung der deutschen Regierung – allen voran von Kanzlerin Angela Merkel. Schließlich war er bis zu seinem Wechsel an die Spitze der Bundesbank Abteilungsleiter im deutschen Bundeskanzleramt unter Kanzlerin Merkel.

Doch der Spanier de Guindos als neuer EZB-Vizechef bedeutet nicht automatisch Grünes Licht für Weidmann für die Draghi-Nachfolge. Denn 2019 werden auch noch einige hochkarätige Jobs abseits der EZB vergeben. So stehen sowohl der neue Kommissionspräsident, der Präsident des europäischen Rates als auch der Präsident des EU-Parlaments zur Neubesetzung an. Bei diesen vier Top-Positionen müsse es eine ausgewogene Besetzung geben, heißt es.

Ein mögliches Szenario lautet, dass Weidmann EZB-Präsident und gleichzeitig ein Franzose neuer Präsident der Kommission wird. Potenzielle Kandidaten dafür wären der Brexit-Chefverhandler auf EU-Seite, Michel Barnier, oder die IWF-Chefin, Christine Lagarde.

Ein „Falke“ an der Spitze

Aber auch, wenn die politischen Kontrapunkte ausgeräumt sind, muss Weidmann noch die EZB selbst überzeugen. So hat sich der Bundesbankpräsident mit seiner regelmäßigen Kritik an der Politik des billigen Geldes nicht nur Freunde bei der in Frankfurt beheimateten Zentralbank gemacht. Im EZB-Rat stand er dabei häufig auf der unterlegenen Seite der „Falken“. Nach seiner Wahl zum neuen EZB-Präsidenten müsste er hier einen neuen Konsens mit den anderen Notenbankchefs finden.

Dabei könnten ihm aber die veränderten Zeiten helfen. Aufgrund der florierenden Wirtschaft wird die in den USA bereits erfolgte Zinswende auch in Europa stattfinden. Eine erste Anhebung wird für das Frühjahr 2019 erwartet. Der perfekte Zeitpunkt also, um einen „Falken“ an die EZB-Spitze zu bringen. (jaz/Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 20.02.2018)