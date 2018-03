Siemens-Tochter: IPO kleiner als gedacht

München. Die mit Spannung erwartete Emission der Siemens-Medizintechnik-Tochter fällt mit 3,9 bis 4,65 Mrd. Euro bescheidener aus als erhofft. Der Münchner Technologiekonzern will sich zunächst nur von 15 Prozent an seiner profitabelsten Tochter trennen. Die Preisspanne, in der die 150 Millionen Papiere der Erlanger Tochter von Dienstag an bis zum 15. März gezeichnet werden können, liegt bei 26 bis 31 Euro. Damit käme Healthineers auf einen Börsenwert von 26 bis 31 Mrd. Euro. Analysten haben bis zu 40 Mrd. veranschlagt und ein Emissionsvolumen von bis zu zehn Milliarden erwartet.

Am 16. März soll Healthineers sein Debüt an der Frankfurter Börse feiern. Nur am obersten Ende der Preisspanne könnte die Emission mit der RWE-Ökostromsparte Innogy mithalten, die vor knapp eineinhalb Jahren 4,6 Mrd. Euro eingesammelt hat. Vom bisher größten Börsengang in Deutschland ist Healthineers weit entfernt: Die Deutsche Telekom hat mit der T-Aktie vor 21 Jahren 10,6 Mrd. Euro bei Anlegern erlöst. Auf Rang zwei und drei folgen die Deutsche Post und Infineon, die beide im Jahr 2000 an die Börse gingen und rund sechs Mrd. Euro einsammelten. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 06.02.2018)