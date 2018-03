Gategroup geht am 27. März an die Schweizer Börse

Gategroup soll am 27. März an die Schweizer Börse SIX gehen, wie die weltgrößte Bordverpflegungsfirma in der Nacht auf Donnerstag mitteilte. Zusätzlich zu neuen Aktien im Volumen von rund 350 Millionen Franken wolle der chinesische HNA-Konzern Aktien im Wert von bis zu 1,29 Milliarden Franken platzieren. Nach der Transaktion halte der Deutsche-Bank-Großaktionär noch gut ein Drittel der Anteile. Bei einer Preisspanne von 16 bis 21 Franken je Aktie komme Gategroup auf eine Marktkapitalisierung von 2,1 Milliarden bis 2,6 Milliarden Franken.

HNA will sich nach einer milliardenschweren Einkaufstour wieder von Investments trennen, um die Liquidität zu verbessern.

(Reuters)