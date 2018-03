Wiener Börse: ATX schließt im tiefroten Bereich

Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit sehr deutlichen Kursverlusten geschlossen. Der ATX fiel um 58,75 Punkte oder 1,68 Prozent auf 3.437,68 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York -1,48 Prozent, DAX/Frankfurt -1,80 Prozent, FTSE/London -1,23 Prozent und CAC-40/Paris -1,59 Prozent.

Am Vormittag hatte sich der heimische Leitindex dem schwachen europäischen Börsenumfeld zunächst noch entziehen können. Am frühen Nachmittag rutschte er aber ebenfalls klar in den roten Bereich. Die europäischen Leitbörsen weiteten ihre Verluste aus dem Frühhandel noch aus. "Die Zeichen an den Aktienmärkten stehen auf Korrektur", kommentierte der Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. Sowohl die Aussicht auf eine weitere geldpolitische Straffung in den USA als auch Sorgen um einen Handelskrieg zwischen dem Land und China würden die Börsen belasten.

Trotz der schwachen Börsenstimmung sehr fest notierten die Aktien von Immofinanz und CA Immo. Der US-Investor Starwood will bei den beiden Unternehmen einsteigen. An der CA Immo möchte er bis zu 26 Prozent erwerben, an der Immofinanz bis zu fünf Prozent. Die Titel der Immofinanz zogen an der ATX-Spitze um 3,59 Prozent auf 2,08 Euro an, zwischenzeitlich waren sie sogar um über sechs Prozent im Plus gelegen. Die Papiere der CA Immo legten ebenfalls deutliche 2,64 Prozent zu.

Valneva nach Zahlen deutlich im Minus

Völlig abgebröckelt sind im Tagesverlauf hingegen die Kursgewinne bei der Vienna Insurance Group (VIG). Die Titel des Versicherers gingen um 0,22 Prozent tiefer bei 26,86 Euro aus dem Handel. Im Frühhandel hatten sie zunächst noch um über zwei Prozent zugelegt, nachdem bekannt geworden war, dass der Versicherungskonzern voriges Jahr wie geplant etwas mehr verdient hat und deshalb die Dividende erhöht werden soll. Das Vorsteuerergebnis (EGT) stieg um 8,8 Prozent auf 442,5 Mio. Euro, die Ausschüttung soll von 80 Cent auf 90 Cent erhöht werden.

Klar im Minus notierten die Aktien der Valneva. Sie gaben um 3,85 Prozent auf 3,75 Euro nach, obwohl das Impfstoffunternehmen 2017 ein deutliches Plus beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sowie beim Umsatz erzielt hat. Auch der Nettoverlust wurde eingedämmt. Mit einem Plus von rund 36 Prozent seit Jahresbeginn ist die Valneva-Aktie trotz der heutigen Abschläge im bisherigen Jahr 2018 stärkster Wert im prime market.

