Handelskrieg: Börse in Tokio verzeichnet herbe Verluste

Tokio. Der Tokioter Aktienmarkt verzeichnete zu Wochenschluss herbe Verluste nachdem am Vorabend eine tiefrote Wall Street negative Vorgaben geliefert hatte. Der Nikkei-225 Index rutschte am Freitag um beinahe 1.000 Zähler und 4,51 Prozent auf 20.617,86 Zählern ab. Der breitere Topix Index verlor um 62,45 Punkte oder 3,62 Prozent auf 1.664,94 Einheiten.

Die Vereinigten Staaten hatten am Vortag ihren Rivalen China mit milliardenschweren Strafzöllen belegt. US-Präsident Donald Trump unterzeichnete am Donnerstag ein entsprechendes Dekret und begründete dies mit unfairen Handelspraktiken und Diebstahl geistigen Eigentums durch China. Das Paket werde Zölle und andere Maßnahmen im Volumen von etwa 60 Milliarden US-Dollar enthalten, sagte Trump. Als Reaktion kündigte China Zolle von 3 Milliarden US-Dollar an.

Der wichtige US-Sicherheitspartner Japan hat mit Bedauern auf die von seiner Schutzmacht verhängten Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium reagiert. Die Situation sei "extrem bedauerlich", wurde der japanische Minister für Wirtschaft, Handel und Industrie, Hiroshige Seko, zitiert.

Daneben rückten auch japanische Verbraucherpreise in den Vordergrund. Unter Ausschluss von schwankungsanfälligen Nahrungsmittelpreisen lag die Inflationsrate zum Bedauern der japanischen Notenbank im Februar im Jahresvergleich bei 1,0 Prozent, wie die Regierung mitteilte. Dies entsprach den Erwartungen von Experten.

Zuletzt dürfte auch konjunkturdatenseitig der anziehende japanische Yen belastet haben. Der US-Dollar notiert nämlich bis zuletzt unter der Marke von 105 Yen.

Von den 225 gelisteten Titeln im japanischen Leitindex Nikkei verzeichneten lediglich zwei Anteilsscheine, Japan Tobacco (plus 0,09 Prozent) und Kansai (plus 1,11 Prozent), Kursgewinne. Die Schwergewichte Fast Retailing, Fanuc und Softbank verbuchten Einbußen von vier bis sechs Prozent.