Commerzbank: Bessere Aussichten

Frankfurt. Commerzbank-Chef Martin Zielke erwartet für 2018 nach dem Wegfall von Umbaukosten einen „signifikanten“ Gewinnanstieg. Die Commerzbank komme auf ihrem Weg zu mehr Profitabilität voran, schrieb Zielke am Montag im Geschäftsbericht an die Aktionäre. „Deshalb streben wir an, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende auszuschütten.“ Die Aktie lag am Montagnachmittag im Plus, auch dank einer Hochstufung von „Hold“ auf „Buy“ durch das Bankhaus Metzler.

Für 2017 gehen die Anteilseigner leer aus. Zuletzt hatte die Commerzbank für 2015 eine Dividende von 20 Cent je Aktie gezahlt – die bisher einzige seit der Finanzkrise. 2017 sank der Gewinn von 279 Mio. auf 156 Mio. Euro. Für den Konzernumbau, dem mehr als 7000 Stellen zum Opfer fallen, hat Deutschlands zweitgrößte börsenotierte Bank im Sommer gut 800 Millionen Euro an Kosten verbucht.

Dennoch verdiente Zielke mehr als im Jahr zuvor. Seine Gesamtvergütung stieg 2017 von 1,6 Mio. auf 2,035 Mio. Euro. Zielke ist seit Mai 2016 Chef der Commerzbank, sodass er damals nicht für das gesamte Jahr das Chefgehalt bezog. Im Gegensatz zu Deutsche-Bank-Chef John Cryan bekam Zielke auch Boni. Dennoch erhielt Cryan mit einem Grundgehalt von 3,4 Mio. Euro deutlich mehr. (Reuters)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 27.03.2018)