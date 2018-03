Wiener Börse: ATX legt nur leicht zu

Die Wiener Börse hat am Dienstag etwas höher geschlossen. Der ATX stieg um 9,1 Punkte oder 0,27 Prozent auf 3.421,61 Einheiten. Zum Vergleich die wichtigsten Börsenindizes um 17.30 Uhr: Dow Jones/New York +0,60 Prozent, DAX/Frankfurt +1,63 Prozent, FTSE/London +1,54 Prozent und CAC-40/Paris +1,00 Prozent.

Der heimische Leitindex hinkte dem sehr festen europäischen Börsenumfeld etwas hinterher, allerdings war er an den vorangegangenen Tagen auch nicht so stark unter die Räder gekommen. Die europäischen Leitbörsen hatten zuletzt vier Verlusttage in Serie verzeichnet, der ATX hatte innerhalb der vergangenen vier Handelstage nur zwei Mal nachgegeben.

Vor Handelsbeginn in Europa hatten bereits die Märkte in New York und Tokio sehr deutliche Kursgewinne verzeichnet. China zeige sich beim Thema Strafzölle den USA gegenüber überraschend verhandlungsbereit, erklärte der Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets die Stimmungsaufhellung: "Die Märkte waren in der vergangenen Woche schon vom Schlimmsten ausgegangen." Jetzt müssten die Pessimisten wieder "ordentlich zurückrudern".

ATX-Neuzugänge führen Kursliste an

In Wien setzten sich die ATX-Neulinge AT&S (plus 3,62 Prozent auf 22,90 Euro) und FACC (plus 2,93 Prozent auf 22,85 Euro) an die Indexspitze. Beide Werte sind erst vergangene Woche in den Leitindex eingezogen.

Ebenfalls klar fester notierten die Aktien der Immofinanz, die mit einem Plus von 1,63 Prozent auf 2,12 Euro im ATX-Spitzenfeld aus dem Handel gingen. Der Vorstand des Immobilienkonzerns lehnt das Teilübernahmeangebot des US-Investors Starwood ab. Der angekündigte Angebotspreis von 2,10 Euro je Aktie sei angesichts der sich nachhaltig verbessernden Kennzahlen und des positiven Geschäftsausblickes nicht angemessen, hieß es zur Begründung.

Die CA Immo, die ebenfalls ein Einstiegsangebot von Starwood erhalte hatte, wollte das Angebot hingegen vorerst nicht bewerten. Erst wolle man die Angebotsunterlagen sehen, die zunächst die Übernahmekommission prüfe, sagte Finanzvorstand Hans Volkert Volckens. Nach Ostern werde man sich äußern können. Die CA-Immo-Aktie stieg um 0,44 Prozent auf 27,12 Euro.

s Immo nach Zahlen im Plus

Daneben legten die Titel der s Immo um 1,64 Prozent auf 16,12 Euro zu. Die seit Ende Dezember bekannte Option des Tiroler Immo-Milliardärs Rene Benko bzw. seiner Signa Holding auf den Erwerb von weiteren 11,65 Prozent an dem Immobilienunternehmen beginnt erst am 1. Juli 2018 zu laufen. Dies geht aus einer Mitteilung gemäß Börsegesetz hervor.

Außerdem sorgten einige Analysteneinschätzungen für Bewegung. So stiegen die Aktien der Lenzing um 0,93 Prozent auf 98,15 Euro. Die Baader Bank hat ihre "Buy"-Empfehlung bestätigt und ihr Kursziel für die Titel des Faserherstellers nur geringfügig von 140 auf 138 Euro gesenkt. Die Papiere seien "stark unterbewertet", begründete Analystin Laura Lopez Pineda ihre Kaufempfehlung.

Die Titel der OMV legten 0,94 Prozent auf 47,06 Euro zu. Die Raiffeisen Centrobank (RCB) hatte sie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 55,50 auf 60,00 Euro angehoben.

Hingegen gerieten die Aktien der Agrana nach einer Abstufung durch Berenberg unter Druck und verloren 1,85 Prozent auf 95,50 Euro. Die Analysten haben ihre Kaufempfehlung ("Buy") für die Aktien des heimischen Zucker-, Stärke-und Fruchtkonzerns gestrichen und bewerten diese nun mit "Hold". Gleichzeitig senkten sie ihr Kursziel von 120 auf 105 Euro. Zur Begründung verwiesen die Analysten auf die schwachen Zahlen des Branchenkollegen Südzucker, der 42 Prozent an der Agrana hält.

(APA)