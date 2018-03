In den vergangenen Tagen war in Finanzkreisen heftig darüber spekuliert worden: Wird der Chef der Deutschen Bank, John Cryan, seinen Hut nehmen müssen oder nicht? Diesen Gerüchten tritt der Brite nun selbst entgegen: "Ich möchte Ihnen versichern, dass ich mich weiterhin mit all meiner Kraft für die Bank einsetze und gemeinsam mit Ihnen den Weg weiter gehen möchte, den wir vor rund drei Jahren angetreten haben", schrieb Cryan an die Mitarbeiter des Instituts.

Aufsichtsratschef Paul Achleitner hat Insidern zufolge nach

einer Serie schlechter Nachrichten damit begonnen, einen Nachfolger für

den 57 Jahre alten Briten zu suchen. Cryan widersprach jedoch Berichten, wonach es zwischen ihm und dem Aufsichtsrat Unstimmigkeiten über die Strategie gebe. "Wir müssen uns weiter darauf konzentrieren, unsere mit dem Aufsichtsrat abgestimmte Strategie umzusetzen. Hier gibt es keinen Dissens."

Cryan war 2015 als Nachfolger von Anshu Jain

angetreten, um die Deutsche Bank aus der Krise zu holen. Doch in den vergangenen Monaten hatte er auf seinem Sanierungskurs mehrere Rückschläge hinnehmen müssen. 2017 meldete die Deutsche Bank vor

allem wegen der US-Steuerreform das dritte Verlustjahr in Folge.

Doch auch das operative Geschäft im Anleihehandel und im

Investmentbanking läuft nach wie vor alles andere als rund.

Cryan verteidigte seinen Kurs nun. Deutschlands größtes Geldhaus

komme voran. "Wir müssen die ausgezeichneten Fortschritte, die wir

in so vielen Bereichen machen, besser zum Vorschein bringen",

schrieb er die Mitarbeiter. Als Beispiel führte er den Börsengang

der Vermögensverwaltungstochter DWS in der vergangenen Woche an (der allerdings wenig berauschend ausfiel). "Wir liegen gut auf Kurs und dürfen uns nicht aus der Bahn werfen lassen."

Nach den Korrekturen werde die Bank wieder mehr Zeit und

Ressourcen nutzen können, um Neugeschäft aufzubauen und das

bestehende Geschäft effizienter zu machen. Künftig werde der Fokus

der Bank wieder mehr auf Wachstum liegen und darauf, attraktive

Renditen für die Aktionäre zu erzielen. "Es gibt keinen besseren

Weg, um ungewollte Schlagzeilen zu vermeiden. Und ich werde all

meine Kraft dafür einsetzen, dass wir das erreichen.

Zur Suche nach mehr Effizienz gehört offenbar auch die

Überprüfung des kriselnden Investmentbankings. Wie Reuters am

Mittwoch erfuhr, sollen an Ende dieses umfassenden Checks Empfehlungen an den Vorstand stehen, die theoretisch auch weitere Stellenstreichungen und den Rückzug aus oder die Stärkung von speziellen Aktivitäten beinhalten könnten. Überprüft wird nach Angaben des Insiders bei dem sogenannten "Project Colombo" vor allem der Handel mit Anleihen,Aktien, Devisen und Rohstoffen - insbesondere in den USA, aber nicht ausschließlich dort. Die Bank wollte die Informationen nicht kommentieren.

Die Sparte Investmentbanking der Deutschen Bank war in den

vergangenen Jahren nach der Finanzkrise kräftig gestutzt worden,

unter anderem weil die Kosten zu hoch waren und sich die Bank aus

einer Reihe von Geschäften verabschiedet hat. Der Bereich steht zwar

immer noch für einen Großteil der Erträge, kostet wegen der hohen

Boni für die Investmentbanker allerdings auch viel Geld. Zuletzt

hatte Finanzchef James von Moltke davor gewarnt, dass der starke

Euro die Gewinne der Investmentbank im ersten Quartal deutlich

belastet hat.

Wie lange die Prüfung dauern soll und wie die bekannt gewordene Suche nach einem neuen Chef für die Bank das Projekt beeinflusst, ist unklar. Marcus Schenck, der zusammen mit Garth Ritchie die Investmentbank der Deutschen Bank leitet, gilt als ein möglicher Kandidat für die Nachfolge von Cryan.

Das Investmentbanking steht im Zentrum der Debatte um die

Ausrichtung der gesamten Bank. Ex-Goldman-Sachs-Partner Achleitner

und einflussreiche Aktionäre wie das Emirat Katar wollen die Sparte

eher gestärkt sehen. Andere Stimmen in der Bank kritisieren die

hohen Boni für die dort tätigen Händler und Investmentexperten, bei

gleichzeitig sinkenden Erträgen und Marktanteilsverlusten.

Alleine für das vergangene Jahr bekamen die etwa 17.000

Beschäftigten der Sparte einen Gutteil der insgesamt 2,3 Mrd. Euro,

die die Bank insgesamt an variabler Vergütung an ihre rund 98.000

Mitarbeiter auszahlte. Das Geld gilt auch als eine Art Halteprämie,

damit wichtige Händler und andere Spezialisten nicht zur Konkurrenz

wechseln.