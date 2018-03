Verfügbare Einkommen der Österreicher im Vorjahr gesunken

Wohnkosten und Einkommen klaffen immer weiter auseinander

Im Vergleich zum Nettoeinkommen wird Wohnen immer teurer. Extrem hoch ist der Wohnkostenanteil in einigen Tiroler Skigebieten wie etwa Kitzbühel. In Wien fällt auf, dass die Preise auch in den bisher günstigeren Bezirken spürbar in die Höhe gehen.