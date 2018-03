Geht den Bullen die Luft aus?

Wien/New York/Frankfurt. Warm anziehen: Diese Devise galt in den ersten drei Monaten dieses Jahres nicht nur wegen der anhaltenden Kälte in vielen Teilen der Welt. Stürmisch ging es auch an den Börsen zu, so wie schon lange nicht. Und daher fällt die Bilanz für das Auftaktquartal 2018 an den Märkten auch wenig berauschend aus: Zwar gaben sich die meisten Börsen am Donnerstag (Freitag wurde vielfach nicht gehandelt) noch einen Ruck und schlossen im Plus. Das war freilich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein: Der Dow Jones verlor im Jahresviertel 2,49 Prozent, der S&P-500 gab um 1,22 Prozent nach. Der deutsche Dax kam mit minus 6,4 Prozent deutlich stärker unter Räder. Noch heftiger erwischte es den japanischen Nikkei, der 8,7 Prozent einbüßte.

Dagegen kann der ATX schon fast als „Sieger“ bezeichnet werden: Seit Jahresbeginn gewann der Wiener Leitindex 0,5 Prozent.

Höchststände im Jänner

Dabei hat das Jahr vielversprechend angefangen: Die Indizes setzten den Aufwärtstrend, der ihnen im Vorjahr neue Höchststände beschert hatte, ungebrochen fort. So erreichte der Dax am 23. Jänner mit 13.559,6 Punkten sein All-Time-High. Der Dow Jones folgte nur drei Tage später mit 26.616,71 Punkten, nachdem er allein seit Jahresbeginn zwei Tausender-Schallmauern durchbrochen hatte. Auch in Japan und Österreich zeigten sich die Anleger in Kauflaune, obwohl Nikkei und ATX von den historischen Top-Ständen weit entfernt blieben.

Generell setzte sich die gute Performance an den Aktienmärkten, die 2017 zu einem exzeptionellen Jahr werden ließ, heuer zu Anfang fort. Zwar sorgten Terror, Krieg (Syrien), die zäh laufenden Brexit-Verhandlungen und US-Präsident Donald Trump mit seiner unberechenbaren Politik für Aufmerksamkeit. Aber die Finanzmärkte koppelten sich ab. Dazu trugen drei Faktoren bei: die äußerst robuste Weltwirtschaft, die lockere Geldpolitik der Notenbanken und die – mit Ersterem eng verzahnte – sehr gute Ertragssituation der Unternehmen.

Dementsprechend hoch waren die Erwartungen. „Der Dax steigt heuer auf 14.000 Punkte“ – diese Ansage von Fondsmanagern und Analysten war nicht zu überhören. „Die Bullen werden nicht aufgeben“, meinte Carsten Riehemann von der Depotverwaltung Albrecht, Kitta & Co.

Dann begann Ende Jänner der Ausverkauf, der sich bis heute im Zickzackkurs fortsetzt. Von neuen Höchstständen spricht niemand mehr – eher lautet schon die Frage, ob den Bullen heuer überhaupt die Luft ausgehen könnte. Denn eines zeichnet sich deutlich ab: ganz so immun gegen politische Verwerfungen sind die Märkte doch nicht. Sie reagieren nicht nur äußerst volatil auf miese Unternehmensnachrichten – wie zuletzt Deutsche Bank (mit den Spekulationen um eine Ablöse von Bank-Chef John Cryan) und Facebook nach dem Datenskandal demonstrierten. Die Börsen goutieren vor allem Eingriffe in das durch einen reibungslosen multilateralen Handel gut geschmierte Weltwirtschaftssystem gar nicht.

Verunsicherung nimmt zu

Das wurde evident, als Trump mit seiner Drohung, Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte einzuführen, Ernst machte. Da halfen auch die Ausnahmen für die EU und andere Staaten nicht viel. Faktum ist: Die Sorge um einen weltweiten Handelskrieg mit den USA mit realwirtschaftlichen Folgen verunsichert die Anleger. Vor allem offenbar die deutschen, da die exportlastige Nation vom Protektionismus besonders hart getroffen ist. Dazu kommt noch der harte Euro. Und nicht zuletzt ist noch nicht abzusehen, wie das Säbelrasseln zwischen Russland und dem Rest der Welt nach dem Giftanschlag auf einen Spion endet.

Werden also die Karten neu gemischt? Die Antworten fallen unterschiedlich aus: Optimisten führen die nach wie vor gute Konjunktur ins Treffen, die Vorsichtigen warnen hingegen, dass Trump auch mit seinen Attacken gegen Tech-Schwergewichte, wie jüngst gegen Amazon, die ganze Wall Street ins Trudeln bringen könnte.

Sehr wichtig ist Strategen zufolge daher, dass das Fundament der Börsen mit starken Wirtschaftsdaten solide bleibt. Vor allem Amerika muss überzeugen, sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. In Europa spielen die Inflationsdaten eine wichtige Rolle. (eid/ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 31.03.2018)