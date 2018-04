Wiener Börse: Handelsvolumen legt um 15 Prozent zu

Der Aktienhandel an der Wiener Börse hat sich im ersten Quartal deutlich belebt, die Umsätze legten gegenüber den ersten drei Monaten 2017 um 15 Prozent auf 19,13 Mrd. Euro zu. Der Leitindex ATX hat seit Jahresbeginn um 0,25 Prozent zugelegt und hielt per 29. März 2018 bei 3.428,53 Punkten, wie die Börse am Mittwoch mitteilte.

Starke Zuwächse verzeichnete die Wiener Börse im Auktionshandel, jede dritte Order wurde im Rahmen einer Auktion ausgeführt. Durch den Ausbau des Marktsegments "global market" können Anleger an der Wiener Börse jetzt mehr als 570 Aktien und aktienähnliche Zertifikate handeln.

Die umsatzstärkste österreichische Aktie war jene der Erste Group mit 3,49 Mrd. Euro, vor OMV mit 2,43 Mrd. Euro und Raiffeisen Bank International (RBI) mit 1,99 Mrd. Euro. Auf Platz vier und fünf folgen voestalpine (1,96 Mrd. Euro) und Buwog (1,53 Mrd. Euro). Meistgehandelte Aktie im global market war RHI Magnesita mit 148,6 Mio. Euro. Mehr als 80 Prozent der Aktienumsätze wurden von internationalen Handelsteilnehmern generiert, allen voran Morgan Stanley (12,56 Prozent) und Merrill Lynch (9,05 Prozent).

Größter Kursgewinner im ATX war im ersten Quartal der oberösterreichische Luftfahrtzulieferer FACC mit einem Kursanstieg von 28,86 Prozent. Die Verbund-Aktie legte um 17,15 Prozent an Wert zu, die Erste Group um 13,00 Prozent. Im prime market belegen Valneva (+31,09 Porzent), Wolford (+10,25 Prozent) und Do & Co (+9,06 Prozent) unter den Nicht-ATX-Mitgliedern die Stockerlplätze.

Die Marktkapitalisierung aller heimischen an der Wiener Börse notierten Unternehmen lag per 29. März 2018 bei 133,30 Mrd. Euro. Im Februar 2018 wurde mit 135,31 Mrd. Euro der höchste Stand seit Juni 2008 erreicht.

(APA)