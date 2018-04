Rosenbauer: Feuer am Dach

Wien. Normalerweise hilft Rosenbauer anderen, Brände zu bekämpfen. Im vergangenen Geschäftsjahr war beim oberösterreichischen Konzern allerdings selbst Feuer am Dach. Da war ein Betrugsfall bei einer Deutschlandtochter noch das kleinste Problem. Der niedrige Ölpreis und politische Unruhen in wichtigen Märkten im arabischen Raum führten dazu, dass das Ergebnis (Ebit) 2017 auf 21,1 Millionen Euro fiel (2016: 47 Mio. Euro). Die Dividende sinkt von 1,2 auf einen Euro je Aktie.

Heuer soll aber alles besser werden, betonte Firmenchef Dieter Siegel am Freitag. Er erwartet eine „deutliche Ergebnisverbesserung“ und einen Rekordumsatz, und das „ohne wirklichen Großauftrag“. So wurden im Vorjahr 80 Stück des Flaggschiffes Panther – ein vierachsiges, allradgetriebenes Löschfahrzeug mit Stückpreis von über einer Million Euro – abgesetzt, heuer sollen es 150 bis 160 Stück sein.

Noch in Aufarbeitung ist der Betrugsfall in Deutschland, der einen Schaden von 4,5 Millionen Euro angerichtet hat. Ein externes Team an Datenforensikern arbeite daran, der Fall werde auch die Gerichte beschäftigen. Es sei eine „unglückliche Sache im Fördermanagement“ passiert, sagt Siegel.

Abgesehen von diesem Fall laufe das Geschäft in Österreich und Deutschland sehr gut. Weltweit beschäftigt Rosenbauer 3405 Mitarbeiter, 1350 davon in Österreich, 830 in den USA. In den Vereinigten Staaten laufe das Geschäft ebenfalls gut. Mögliche Strafzölle durch US-Präsident Donald Trump hätten kaum Auswirkungen auf das Geschäft – seien aber allgemein nicht zum Wohle der Wirtschaft, sagte Siegel. Im Hoffnungsmarkt Russland schwindet die Hoffnung auf steigende Umsätze allerdings zusehends.

Die größte Herausforderung sieht Siegel heuer in der Auslieferung der Aufträge, da die gute Konjunktur auch für die Zulieferer von Rosenbauer eine Herausforderung sei.

2017 musste das börsenotierte Unternehmen aus Leonding einen Ergebnis- und Umsatzrückgang hinnehmen. Das Periodenergebnis gab im Jahresvergleich von 34,6 auf 18,5 Mio. Euro nach, der Umsatz reduzierte sich von 870,8 auf 847,6 Mio. Euro. Der Cashflow aus der operativen Tätigkeit stürzte von 83,4 auf 28,4 Mio. Euro ab. Dafür gab es beim Auftragsbestand ein erheblichen Zuwachs – von 739,7 auf 882,6 Mio. Euro.

Der Kurs der Rosenbauer-Aktie blieb nach der Ergebnisveröffentlichung stabil bei 51,40 Euro. (ag)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 07.04.2018)