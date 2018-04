Glencore-Chef lässt Deripaska im Regen stehen - Raiffeisen stürzt weiter ab

Der an der Börse mit 70 Milliarden Dollar bewertete Schweizer Rohstoffkonzern Glencore wird durch die US-Sanktionen gegen russische Unternehmen und Staatsbürger vor Probleme gestellt. Das Unternehmen steht in engen Beziehungen zu den auf der Sanktionsliste stehenden Unternehmen Rusal und En+ des russischen Geschäftsmannes Oleg Deripaska. In einer Mitteilung des Konzerns vom Dienstag heißt es, man sei bemüht, sich in seiner Geschäftstätigkeit an die Sanktionen zu halten und alle nötigen Maßnahmen zu treffen, um Risiken für Glencore zu vermeiden.

Glencore hält über die Tochter Amokenga Holdings 8,75 Prozent an Rusal und hat bestehende Lieferverträge für Aluminium. Glencore-CEO Ivan Glasenberg hat sein Amt im Verwaltungsrat von Rusal laut Mitteilung inzwischen aufgegeben. Das Unternehmen evaluiere seine vertraglichen Beziehungen zu Rusal, hält jedoch fest, dass diese finanziell "nicht wesentlich" seien.

Zudem wird der nicht bindend vereinbarte Aktientausch der von Glencore gehaltenen Rusal-Aktien in En+-Aktien nicht durchgeführt, wie es weiter heißt. Glencore werde die Transaktion im Lichte der Sanktionsbeschränkungen nicht weiterverfolgen. Der Aktientausch wurde im November vergangenen Jahres vereinbart.

Der Aluminiumriese Rusal wird von der in London börsennotierten Holding En+ des russischen Geschäftsmannes Oleg Deripaska kontrolliert. Rusal, En+ und Deripaska selbst sind von den neuen amerikanischen Sanktionen betroffen.

Raiffeisen setzt die Talfahrt fort

Die Verschärfung der US-Sanktionen gegen Russland hatte bereits am Montag Investoren an den Finanzmärkten in Moskau und Wien verschreckt. Anleger in Moskau flohen in Scharen aus russischen Aktien und dem Rubel. Der Index für die in Dollar gelisteten Standardwerte stürzte zum Wochenauftakt um mehr als elf Prozent ab. Der Rubel wertete um knapp vier Prozent zum Dollar ab. Ein Dollar kostete mit rund 60 Rubel so viel wie seit Jänner 2015 nicht mehr.

In Wien brach am Montag die Aktie des teilstaatlichen Öl- und Gaskonzerns OMV zeitweise um fünf Prozent ein. Das Papier der Raiffeisen Bank International (RBI) sackte zwischenzeitlich gar um 14 Prozent ab und ging mit einem Tagesminus von 11,66 Prozent aus dem Handel.

Während sich OMV am Dienstag leicht erholt zeigte, setzte sich bei Raiffeisen die Talfahrt anfangs fort. Um 10.35 Uhr lag die RBI-Aktie mit 11,32 Prozent im Minus und kostete nur noch 24,05 Euro. Damit erreichte sie den tiefsten Stand seit Juli 2017. Bis Mittag konnten die Kursverluste allerdings fast wettgemacht werden.

Die USA hatten am Freitagnachmittag Strafmaßnahmen gegen sieben Russen und zwölf ihrer Firmen wegen Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 verhängt. Die Nachricht schlug aber erst zum Wochenauftakt mit voller Wucht auf die Finanzmärkte durch.

Nicht nur Deripaska betroffen

Zu den Hauptbetroffenen zählen der Industriemagnat Oleg Deripaska, zu dem der Aluminiumkonzern Rusal gehört, sowie der Abgeordnete Suleiman Kerimow, dessen Familie den größten russischen Gold-Produzenten Polyus kontrolliert. Polyus verloren gut 17 Prozent ab, Rusal stürzten zeitweise um knapp die Hälfte ihres Wertes ab.

Die russische Regierung teilte daraufhin mit, Unternehmen vor den Folgen der neuen US-Sanktionen schützen zu wollen. Ministerpräsident Dmitri Medwedew wies sein Kabinett an, Maßnahmen dazu vorzubereiten. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sagte, man brauche Zeit, um die Folgen der Strafmaßnahmen zu analysieren. Die Regierung beobachte die Entwicklung an den Märkten sehr aufmerksam.

Auch Schweizer Aktien auf Talfahrt

In der Schweiz waren am Montag die Aktien des Industriekonzerns Sulzer und weiterer Unternehmen, an denen der russische Oligarch Viktor Vekselberg namhaft beteiligt ist, auf Talfahrt. Im Visier der Amerikaner stehen auch Gesellschaften, an denen die Oligarchen die Mehrheit halten. Dazu gehört Sulzer. Der Winterthurer Konzern vereinbarte deshalb über das Wochenende, eigene Aktien von Vekselbergs Renova zu kaufen, sodass der Anteil der Beteiligungsgesellschaft an Sulzer unter 50 Prozent fällt. Dennoch brachen die Sulzer-Aktien 16 Prozent ein.

"Viele Marktteilnehmer haben Angst, dass die drohenden Sanktionen das Geschäft der Vekselberg-Firmen negativ beeinflussen werden", sagte ein Händler. Im Zuge der Sanktionen werden die Vermögenswerte der Wirtschaftsmagnate und 17 weiterer hochrangiger Regierungsvertreter in den USA eingefroren. Gleichzeitig untersagt die Regierung Amerikanern allgemein, Geschäft mit ihnen zu machen. Einem Rechtsexperten zufolge dürften etwa die meisten westlichen Banken davor zurückscheuen, den betroffenen Firmen bei der Kapitalaufnahme zu helfen. Händler erklärten, es sei unklar, wie sich Banken und Kunden auch bei den nicht direkt mit den Sanktionen belegten Firmen verhalten würden.

