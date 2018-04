Alibabas Fintech-Firma strebt Bewertung von 150 Milliarden Dollar an

Das Fintech-Unternehmen Ant Financial Services des chinesischen Milliardärs Jack Ma will Insidern zufolge im Zuge einer privaten Finanzierungsrunde zu einem der weltweit teuersten Unternehmen aufsteigen. Der Betreiber des größten Online-Bezahldienstes Alipay führe derzeit Verhandlungen mit Investoren, um dabei mindestens acht Milliarden Dollar einzusammeln, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Das Fundraising-Ziel sei aufgrund starker Nachfrage erhöht worden. Bisher habe Ant Financial nur fünf Milliarden Dollar anvisiert. Die Finanzierungsrunde könnte Ant Financial mit insgesamt rund 150 Milliarden Dollar bewerten.

Investoren steigen gerne ein, bevor eine Firma an die Börse geht, um von voraussichtlichen Wertzuwächsen zu profitieren. Ant Financial plant den Sprung auf das Handelsparkett. Jedoch hat das Unternehmen bisher weder einen Fahrplan dazu veröffentlicht noch einen Börsenplatz ausgewählt.

An Ant Financial ist der börsennotierte Onlinehändler Alibaba mit 33 Prozent beteiligt. Alibaba ist bisher nur in den USA notiert und hat dort einen Marktwert von mehr als 470 Milliarden Dollar. Ant Financial lehnte einen Kommentar dazu ab. Bei Alibaba war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

(Reuters)