Kundenvermögen am Finanzplatz Liechtenstein rasant gestiegen

Die auf dem Finanzplatz Liechtenstein verwalteten Kundenvermögen sind 2017 deutlich gewachsen. Die verwalteten Kundenvermögen der Liechtensteiner Banken und ihrer ausländischer Gesellschaften stiegen binnen Jahresfrist um 25 Prozent auf 294,3 Milliarden Franken (247,1 Milliarden Euro).

Zum Wachstum trugen positive Marktentwicklungen bei, Zukäufe der Banken im Ausland sowie Netto-Neugeldzuflüsse, wie die liechtensteinische Finanzmarktaufsicht FMA am Mittwoch mitteilte. Die Banken erwirtschafteten einen Ertrag von insgesamt 575 Millionen Franken, um 21 Prozent mehr als im Vorjahr.

Auch der Fondssektor verzeichnete bedeutende Zuwächse beim Fondsvolumen. Die verwalteten Nettovermögen stiegen um 15 Prozent auf 53 Milliarden Franken an. Die verwalteten Kundenvermögen der Vermögensverwaltungsgesellschaften stiegen ebenfalls stark, um 15 Prozent auf 40,6 Milliarden Franken.

Allerdings operierten die Finanzmarktakteure "weiterhin in einem von hohem Regulierungsdruck und anspruchsvollen Marktbedingungen geprägten Umfeld", betonte die FMA in der Mitteilung. Zudem seien die Finanzmarktrisiken gestiegen und die konjunkturelle Entwicklung bleibe erheblichen geopolitischen Risiken ausgesetzt.

In der Bekämpfung von Geldwäscherei sind in Liechtenstein seit Anfang September verschärfte Regeln in Kraft. Die FMA prüft die Einhaltung der Sorgfaltspflichten gemäß den neuen gesetzlichen Vorschriften risikobasiert. Die Ressourcen der Aufsicht werden entsprechend des jeweiligen Risikos des eingesetzt.

Handlungsbedarf erkennt die FMA in der Aufsicht über den Treuhandsektor, nicht zuletzt angesichts mehrerer Betrugsfälle. Der Schutz der Kunden, der Reputation und damit der Glaubwürdigkeit des Finanzplatzes hätten oberste Priorität, so die Finanzmarktaufsicht.

Ende 2017 führte die FMA 18 Verwaltungsverfahren sowie zehn Verwaltungsstrafverfahren. Zudem waren in 25 Fällen Vorerhebungen im Gange. Im Laufe des Jahres 2017 hatte die Finanzmarktaufsicht 62 Verfahren und Vorerhebungen abgeschlossen.

In mehreren Fällen handelte es sich um aufsichtsrechtliche Untersuchungen aufgrund mutmaßlicher und erwiesener betrügerischer Handlungen in den Unternehmen. Verschiedentlich führten aber laut der FMA "die hohen und zum Teil neuen regulatorischen Anforderungen verbunden mit den wirtschaftlich herausfordernden Rahmenbedingungen zu Aufsichtsfällen".

